11·9越南法律日：创新法制工作--推动国家新时代中发展的动力

关于“创新立法与执法工作，以满足新时代国家发展要求”的第66号决议（66-NQ/TW）明确指出，法律是国家治理的基础，强调在立法与执法过程中必须全面革新思维、内容与方式。法律如今不仅仅是用于规范，更是用于引领发展、为新事物开路、保护与激励创新。



许多“瓶颈”已被及时发现，并得到处理



在近日举行的2025年越南法律日响应活动上，国会主席陈青敏强调：必须切实将法律制度建设成为竞争优势，将立法工作确定为“突破中的突破”。这如同一声行动的号召，推动整个政治体系从“仅有法律”转向“让法律真正成为发展动力”。



国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

据政府副总理黎成龙介绍，司法部门在参与制度起草、完善及组织执法中发挥核心作用，为国家治理、社会管理以及建设和保卫祖国事业作出重要贡献。司法部门的任务是对国家法律体系进行统筹规划，使其协调统一、稳定可行、现代化，为国家机构改革、司法改革、国家数字化转型及可持续发展提供坚实基础。



因此，第66号决议发布后，司法部已同政府办公厅及相关部门协作，为总理制定实施计划，同时在全国范围内举办了贯彻落实培训会议。



正是凭借这种主动与果断，许多涉及公共投资、土地、住房、环境、能源转型等方面的法律“瓶颈”被及时发现并得到处理，从而疏通资源，为企业和民众安心生产经营创造了有利条件。



实现可持续发展的内生动力



第66号决议设定的目标是，到2030年，越南将建立起协调统一、公开透明的法律体系；营造有利、安全的投资与营商法律环境；法律竞争力指数跻身东盟前列。



为实现这一目标，司法部将继续发挥核心作用，既是“制度架构师”，又是全国范围内法律执行的“指挥者”。每位干部、公务员和职员都必须在法律学习、研究、理解和遵守方面发挥主动积极的作用。



当每一位公民都深刻理解法律时，法律才能真正成为内生动力，成为建设强大、繁荣、长治久安的越南的坚实基础。



越南法律日不仅是回顾制度创新历程的时刻，还开启对新发展阶段的信心。在这一阶段，法律将成为推动创新、维护秩序与社会进步的强大动力。法律不是障碍，而是发展的跳板。每位公民理解法律、遵守法律；每个机构、组织尊重法律；每位干部、公务员依法行事，这正是内生动力，是建设强大繁荣的国家的牢固基础。（完）