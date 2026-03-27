100%的15米以上渔船完成电子日志申报 顺化升级渔业监管

2026年前几个月，顺化市加强打击IUU捕捞工作，多部门联合检查“三无”渔船及不具备作业条件的船只，严控其出海。全市1100艘渔船已登记更新至国家渔业数据库，100%长度15米以上渔船在电子捕捞日志系统完成进出港申报。顺化同时加快信息技术基础设施升级，强化捕捞水产品溯源监管。

根据顺化市人民委员会的报告，2026年第一季度，市农业与环境局已与市公安局及边防部队指挥部配合，在顺安、广田、荣禄、真云-陵姑等乡坊检查了对“三无”渔船、不具备作业条件的渔船的监管工作。地方政府已对这些船只进行每周严密控制和监管，不允许其出海作业。

与此同时，该市继续按照与国家渔业数据库（Vnfishbase）数据相匹配的方向，对渔船数据进行核查；指示相关单位，对于有充分证据证明未违规的渔船，按照将其从违规渔船名单中移除的方向核查违规档案；组建检查团，对全市范围内出口水产品加工企业执行捕捞水产品原产地认证的情况进行检查。

顺安坊人民委员会常务副主席阮文顺表示，在打击IUU捕捞的高峰月期间，该坊已加大宣传力度。与此同时，地方已与职能部门密切配合，监管不具备水产捕捞作业条件的渔船。另外，对涉嫌违规的案件进行核查以处理（即使是之前发生但仍在追溯期内的案件也包括在内）。

顺安口岸边防哨所、顺安边防检查站站长阮文仁上尉表示，过去，该单位已与地方政府协调，组织广泛宣传，打击IUU捕捞活动。对于不具备条件或违规的船只，检查站坚决不允许其离港出海。

为了升级渔港的信息技术基础设施，以支持渔民在电子捕捞日志系统（eCDT）和电子捕捞日志上进行数据更新，近期顺化正在加快推进进度并与相关单位合作。到2025年12月31日，该市100%的长度15米及以上的渔船都须在eCDT系统上执行进出港申报。该市还要求所有收购捕捞水产品的场所、加工企业、渔港以及水产国家管理机构，对通过港口装卸的捕捞水产品产量以及在eCDT系统上的捕捞水产品溯源档案进行监管。

据顺化市农业与环境局水产分局消息，该市已完成对全部11个拥有渔船的乡坊的每个渔船船主信息的清查、分类和比对工作。具体，全市现有1100艘已登记并更新至VNFishbase系统的渔船（其中长度6米至不足12米的渔船609艘，长度12米至不足15米的渔船79艘，长度15米以上的渔船412艘）。

此外，该市范围内还有5艘“三无”渔船、30艘不具备作业条件的渔船以及自2024年至今已注销登记的151艘渔船。全市范围内所有“三无”渔船、已注销登记的渔船以及不具备条件的渔船均已完整更新至水产总局和渔监局的国家渔业数据库中。（完）