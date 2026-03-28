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10名越南模范青年名单揭晓
28/03/2026
3月20日，越南胡志明共青团中央公布了2025年10名越南模范青年名单和9名越南展望青年代表名单。
报道/越通社
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越南与摩洛哥建交65周年：从历史渊源到共促繁荣的可靠伙伴
28/03/2026
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值此越南与摩洛哥建交65周年（1961年3月27日—2026年3月27日）之际，越南驻摩洛哥特命全权大使黎金规就两国关系发展历程，从在反殖斗争中形成的特殊历史纽带，到如今在多领域不断深化的合作关系接受越通社驻非洲记者的采访。
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