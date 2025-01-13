1月13日越南国内金价略降

今天上午9时整， DOJI集团将SJC金条（37.5克）买入价和卖出价分别定为8460万越盾/两和8660万越盾/两，较前一交易日收盘价均下降20万越盾。

西贡黄金珠宝公司将SJC金条（37.5克）买入价和卖出价分别定为8460万越盾/两和8660万越盾/两，较前一交易日收盘价均下降20万越盾。

西贡黄金珠宝公司将每两金戒指买入价和卖出价分别定为8450万越盾和8580万越盾，较前一交易日收盘价分别下降30万越盾和20万越盾。

明珠保信公司将每两金戒指买入价和卖出价分别定为8520万越盾和8660万越盾，较前一交易日收盘价均下降20万越盾。



2025年刚过近2周，S国内JC金条价格猛增260万越盾/两，从 1 月 1 日的8220万越盾- 8420万越南盾/两（买入价 - 卖出价）上涨至周末交易日的8480万越盾 - 8680 万越南盾/两（买入价 - 卖出价），预计下周将保持在这一价格。



在世界市场上，在1月10日交易日，尽管就业数据强于预期，但由于对即将上任的美国政府经济政策的担忧，全球金价再次上涨，增加了安全资产的吸引力现货黄金上涨0.6%至每盎司2686.24美元，美国黄金期货上涨0.9%至每盎司2715美元。

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