1月份越南农林水产品出口额增长近30%

据越南农业与环境部统计，2026年1月，越南农、林、水产品出口额预计达近65.1亿美元，同比增长29.5%。

其中，农产品出口额约36亿美元，增长41.8%；畜牧产品4750万美元，增长20.2%；水产品9.4亿美元，增长21.5%；林产品17.2亿美元，增长13%。

从市场结构看，亚洲继续是越南农林水产品最大出口市场，占45.3%；其后依次为美洲（22.7%）和欧洲（13.4%）。非洲和大洋洲占比较小，分别为2.6%和1.4%。

与去年同期相比，2026年1月对亚洲出口额预计增长41.1%，对美洲增长22.4%，对欧洲增长11.2%，对非洲增长21.6%，对大洋洲增长32.3%。

按具体市场看，中国、美国和日本是越南农林水产品三大出口市场，市场份额分别为22.6%、20.4%和7%。同比来看，对中国出口大幅增长66.1%，对美国增长21.6%，对日本增长19.6%。

2026年1月出口增长较快的农产品包括咖啡、橡胶、茶叶、大米、果蔬、腰果和胡椒，在出口量和出口额方面均实现同比增长。

咖啡和橡胶继续发挥主力作用。咖啡出口约18万吨，出口额9.81亿美元；橡胶出口约22万吨，出口额4.16亿美元，均较去年同期大幅增长。两类产品出口均价保持稳定，主要消费市场集中在欧洲和亚洲。

茶叶和大米在出口量和出口额方面均实现较好增长。茶叶出口约1.4万吨，出口额2300万美元；大米出口约60万吨，出口额3.7亿美元。尽管茶叶出口价格小幅下降，但得益于产量提升，出口额仍实现增长；大米出口价格上涨约4%，平均达到616.6美元/吨。

果蔬继续成为突出亮点，2026年1月出口额预计约7.5亿美元，同比翻一番。中国仍是最大市场，同时对美国出口也保持良好增长势头。

腰果和胡椒出口保持高增长。腰果出口约6.5万吨，出口额4.34亿美元；胡椒出口约2万吨，出口额1.33亿美元，同比均增长50%以上，尽管出口均价略有下降。

农业与环境部表示，拓展市场、促进农产品消费是行业一以贯之的重点举措。各专业单位将继续紧密对接生产与市场，加大贸易促进和产品推广力度，支持企业和合作社拓展国内外市场。

与此同时，行业将持续推进农业结构调整，朝着提升附加值、实现可持续发展方向迈进，并与食品安全和可追溯体系建设相结合。结构调整不仅覆盖种植、畜牧、水产和林业，还贯穿从生产到加工、流通、消费的全价值链，灵活适应各出口市场的不同要求。(完)