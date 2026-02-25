016“光忠”号导弹护卫舰启程前往澳大利亚参加2026年卡卡杜多边海上联合军演

2月23日下午，由越南海军第四区副参谋长阮明良大校率领的海军第四区第162旅016“光忠”号导弹护卫舰离开金兰军港，启程前往澳大利亚悉尼，参加纪念澳大利亚皇家海军成立125周年的国际海军阅舰式暨2026年卡卡杜（Kakadu）多边海上联合军演。

此次出访旨在贯彻落实党和国家关于融入国际社会与国防外交的主张和路线；通过参加国际海军阅舰式暨2026年卡卡杜多边海上联合军演，进一步提升应对海上安全共同挑战方面的协同能力；加强相互了解与信任，深化各参演国家军队和海军之间的合作，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。

与此同时，进一步巩深化越澳两国军队和海军之间的友好合作关系，确保符合越澳全面战略伙伴关系框架。

这也是部队在远海航行训练中磨砺本领、提升能力的宝贵契机，有助于锤炼长时间海上条件下的组织指挥协同能力、战备水平以及官兵熟练掌握武器装备的技术功底；同时，也为积累参与和组织国际多边活动的经验提供了重要平台。

按计划，在澳大利亚期间，016“光忠”号导弹护卫舰及各工作代表团将参加国际海军阅舰式和2026年“卡卡杜”演习的各项活动，包括港岸活动（演习开幕式、海军领导人会议、港岸训练、体育和文化交流等）及海上实兵演练活动等。

“卡卡杜”是由澳大利亚自1993年起每两年举办一次的多边海上联合军演。这是越南海军舰艇第二次参加“卡卡杜”演习。2024年，海军第二区第171旅的18号舰参加了在澳大利亚达尔文举行的2024 年卡卡杜演习，成为越南人民海军首艘参加该活动的舰艇。

此次参加在悉尼举行的2026年卡卡杜演习的016“光忠”号导弹护卫舰将成为越南人民海军历史上航程最长的舰艇，约60天内航行超过1.1万海里。（完）