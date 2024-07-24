黎淮忠同志：阮富仲总书记非常果断，特别是在重要问题上

越共中央委员、中央对外部部长黎淮忠表示，阮富仲总书记是在党和民族革命事业中作出巨大且卓越贡献的领导人。阮富仲总书记在理论和实践中都留下了深刻的印记，这体现在对外交往工作取得的重要且具有历史性的成果。



*历史性印记



关于2011年至今在阮富仲总书记领导下外交工作的重大里程碑黎淮忠强调，阮富仲同志同中央委员会、政治局、书记处及早正确预判形势；制定落实《社会主义过渡时期国家建设纲领》的非常正确和及时的政策。



越共十一大至越共十三大一再强调，“确保国家和民族的最高利益”； “越南是国际社会的朋友、值得信赖的伙伴和积极、负责任的成员”； “继续建设以政党外交、公共外交、民间外交三大支柱为核心的全方位现代外交”。



此外，外交政策和路线的实施也留下许多历史印记。2011年至今，在阮富仲总书记的领导下，在革新40年中，越南已与25个国家建立全面伙伴关系、战略伙伴关系或全面战略伙伴关系，其中包括许多大国和重要合作伙伴。



在双边关系层面，越南与邻国老挝、柬埔寨、中国的关系非常牢固；政治互信和相互理解日益增强；经济关系取得新突破，带动了其他一些领域的合作。



在短短的9个月内，美国总统乔·拜登（2023年9月）；中共中央总书记、中国主席习近平（2023 年 12 月）和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（2024 年 6 月）等世界三大强国领导人先后访问了越南。 2024年，梵蒂冈国务卿首次访问越南。



与此同时，各个领域的对外交往工作不断扩大，不局限于政治和安全领域，还延伸至经济外交、文化外交、侨务工作等领域。所取得的成果不仅维护了独立主权，而且还解决了许多边界和领土问题。越南与老挝、柬埔寨、中国一道，提高边境管理工作成效，打击犯罪，及时解决突发事件，在建设和平合作与发展的边界线方面取得许多新成果。



越共十三大确定，建设以政党外交、公共外交、民间外交三大支柱为核心的全方位现代外交。与此同时，大力部署防务外交、安全外交和议会外交。



在越共中央总书记阮富仲的领导下，政治局、书记处批准了新时期党的对外关系的具体方案和计划，推动落实越共十三大确定的主要方向和政策，明确了党在战略参谋工作和与伙伴建立政治关系导向中所发挥的关键作用。



迄今，越南与全球近120个国家的近260个政党建立了关系。



第三个重大印记是，具有“越南竹子”特色的外交流派，赢得了国际友人的高度评价。



* “越南竹子”外交印记



黎淮忠表示，阮富仲总书记在2016年第29届外交工作会议上首次提出“具有越南竹子特色的对外交往工作”理念。



在2021年底召开的第一次全国外事工作会议上，阮富仲总书记在外事工作的理论和实践基础上对具有“越南竹子”特色的外交流派进行了系统性概括。



阮富仲总书记明确指出，最高的原则和目标是保障人民的幸福，为了祖国的独立自由，致力于国家和人民的利益。方式方法柔韧而坚强；灵活、有创造力，但非常坚定。



竹子外交派系的印记是近年来贯彻党和国家外交政策的非常重要的成果和历史性印记，赢得了国际友人的普遍认可和赞赏。



阮富仲总书记指出，越南竹子外交是越南革命实践的成果， 创造性运用马列主义和胡志明思想，继承了越南民族的优良传统，吸收采纳人类文化的精髓，并在实践中总结出来的。



黎淮忠表示，阮富仲总书记在工作中非常果断，尤其是在重大问题上。（完）