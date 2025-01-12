黎明欢部长：要充分发挥农业多元价值

黎明欢指出，尽管受第三号台风及残留严重影响，但2024年全年越南农业增长速度仍处于高位。2024年，农林水产品出口总额刷新纪录，达625亿美元，同比增长18.7%；农林水产品贸易顺差创新高，达179亿美元，增长46.8%。

黎明欢表示，越南农业之所以取得如此突出的成就，离不开党、政府、政府总理的认真贯穿领导，以及各部委行业和地方的陪同，并共同改变思维、共同行动、促进国内外农业交流，推动农产品贸易合作。同时，各家企业和行业协会充满活力，迎难而上；合作社、生产者、农民主动变革、灵活适应新趋势。

农业与农村发展部继续推动贸易促进、开放市场，为消除技术壁垒和贸易壁垒进行谈判，疏通扩大农产品出口的渠道。

另外，农业与农村发展部继续与各部委行业，特别是工贸部密切配合，积极有效部署与其他国家的自由贸易协定、区域和双边协定。

2024年，越南农业与农村发展部与中国海关总署签署关于越南冷冻榴莲输华植物检疫和食品安全要求议定书。这是帮助越南提高产品价值的产品。

黎明欢认为，从局部上看，越南农产品品种单一，难以提升农产品的价值。因此，需要从一种产品中创造出更多的产品，从而减少环境污染问题， 循环农业旨在不丢弃任何东西，实现无废物农业。

黎明欢表示，截至目前，农业部门的增长已远远超过2021-2025年的目标。农业部门必须既定下一个任期的任务，使其在民族奋发图强新纪元中加速并取得进一步突破。

2025年为越南农业开启新篇章，在面临发展机遇的同时，也将面临一系列挑战。农业农村发展部门以“灵活适应——疏通资源——加速突破”为主题，这也是整个行业的坚强决心。（完）