黎明慨副总理会见日本首相和JICA理事长

黎明慨在会晤中强调，越南始终将日本视为首要、长期的伙伴；希望双方继续密切协调、共同努力，推动两国刚建立的全面战略伙伴关系框架以及两国总理达成的重要共识得到具体有效落实。



日本首相岸田文雄高度评价越南对“亚洲的未来“国际论坛的参与和贡献；一致同意进一步推动越日全面战略伙伴关系在各领域取得更加实质性、有效的发展。



当天早些时候，黎明慷会见了日本国际协力机构（JICA）理事长田中明彦。



黎明慷会见了日本国际协力机构（JICA）理事长田中明彦。图自越通社

黎明慨对越日关系取得质性发展，特别是两国关系于2023年11月升级为全面战略伙伴关系，经济合作继续成为两国关系的主要支柱等感到高兴。黎明慨同时对日本官方发展援助（ODA）资金以及日本国际协力机构为越南基础设施建设、人力资源开发等领域的官方发展援助项目作出的重要贡献表示感谢和机遇高度评价。



黎明慨建议日方考虑向越南提供贷款条件更优惠、程序更简单的官方发展援助，以开展越南战略基础设施建设项目；推动对河内和胡志明市数字化转型、绿色转型和城市铁路项目的官方发展援助的落实到位；继续开展国家战略级干部等高素质人力资源培训项目以及数字化转型、绿色转型等新领域的合作。



田中明彦对2023年两国官方发展援助合作取得的成果表示高兴，并强调，日本国际协力机构愿根据越南的需求并遵守越南的法律规定，继续在优质基础设施项目上开展官方发展援助合作，同时强调将继续推进人力资源培训、数字化转型、绿色转型、半导体、创新创意等新领域的合作项目。（完）