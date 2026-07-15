黎明兴：发挥边境口岸优势 打造谅山经济增长新引擎

越南政府总理黎明兴7月15日在谅山省与谅山省委常委会举行工作会议时强调，谅山省要充分发挥边境口岸优势，大力发展口岸经济、边贸物流和跨境合作，推动形成新的增长动能，力争实现2026年经济两位数增长，为北部边境地区高质量发展作出更大贡献。



会议围绕经济社会发展、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、落实越共中央政治局关于科技创新和国家数字化转型发展的第57号决议，以及解决地方发展面临的困难和障碍等议题进行了讨论。



据谅山省委报告，2026年上半年，全省地区生产总值（GRDP）增长7.02%；进出口总额达576.9亿美元，同比增长42%，约占全国进出口总额的11%；财政收入超过15万亿越盾，完成全年预算的112%；公共投资资金到位率达39.6%，高于全国35.5%的平均水平。口岸经济、旅游服务等优势产业保持较快增长，两级地方政府运行总体平稳，行政审批改革和数字化转型持续推进。



黎明兴在肯定谅山省取得积极成果的同时指出，该省经济增速仍低于全国平均水平，实现全年两位数增长目标压力较大；交通基础设施仍有短板，经济结构对边境贸易和口岸服务依赖较大，产业附加值有待提升；营商环境和行政改革成效仍不明显，重点项目推进缓慢，高素质人才短缺，偏远地区和少数民族群众生活仍面临困难。



黎明兴要求谅山省坚定落实党中央、政治局、国会和政府有关决议部署，创新发展思路和工作方法，细化年度增长方案，按月、按季度动态跟踪经济运行，明确各级各部门责任，确保2026年地区生产总值增长10%以上。



黎明兴强调，谅山作为越中边境省份，应立足区位优势，明确符合边境地区特点的发展模式，将口岸经济、边贸和物流视为优先发展方向，积极研究建设自由贸易区、跨境经济合作区等创新模式，带动工业、服务业和现代农业沿产业链协同发展，切实把边境口岸优势转化为经济增长新引擎。



会议全景 图自越通社



他要求谅山省加快落实经调整后的2021—2030年省级规划及2050年远景规划，重点建设同登—友谊关口岸经济区增长极，加快交通基础设施、智慧口岸、工业园区等重大项目建设，确保2026年公共投资资金全部到位，并妥善解决征地拆迁、项目推进等堵点难点。要按照第18号结论精神，尽快完成2026—2030年中期公共投资计划下达工作，确保全面评估和核算经济社会效益及投资效益，突出重点、优化资源配置，与2021—2025年规划相比，项目数量至少减少30%；同时集中解决项目实施中的困难和障碍，加快推进结转至2026年的公共投资资金拨付。



与此同时，黎明兴要求彻底解决长期拖延、进展缓慢项目，特别是征地拆迁等瓶颈问题；优先保障战略性交通基础设施建设，推进省级规划确定的区域互联互通和国际互联互通重点项目，包括友谊口岸—芝陵高速公路、谅山—太原高速公路、谅山—仙安高速公路、河内—同登标准轨铁路、各工业园区和产业集群（VSIP工业园）、口岸基础设施项目以及智慧口岸建设方案。



在改善营商环境方面，黎明兴要求继续深化行政审批制度改革，降低企业和群众制度性交易成本，推动权力下放，支持民营经济发展，促进创新创业，全面推进数字政府、数字经济、数字社会和数字口岸建设，积极吸引社会资本投资工业、可再生能源及口岸基础设施等重点领域。



黎明兴还要求谅山省扎实推进越共中央政治局第57号决议落实，大力发展科技创新和数字化转型，推动旅游业成为支柱产业，依托联合国教科文组织世界地质公园谅山地质公园、母山国家旅游区等资源，打造特色跨境旅游产品。与此同时，要继续做好社会保障、教育、医疗、减贫等民生工作，特别关注边境地区和少数民族群众生活。



在国防、安全和对外合作方面，黎明兴要求继续维护国家边境主权和边境地区社会稳定，积极深化与中国广西壮族自治区的交流合作，共同建设和平、友好、合作、发展的边境地区，为促进越中地方合作和区域互联互通创造良好环境。(完)