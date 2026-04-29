黎明兴总理：调控汇率、利率与信贷须紧扣两位数增长目标

政府常务副总理范嘉足、政府副总理阮文胜、越南国家银行行长范德印以及相关部委和机关领导一同参加。



会议认为，越南国家银行具有极其重要的地位和作用，履行货币、银行活动及外汇的国家管理职能。其首要任务是确保货币稳定和整个银行系统的安全，控制通胀，执行货币政策，灵活且适度地调节全社会的信贷规模，从而助力稳定宏观经济，促进国家的经济增长与社会发展。



黎明兴总理高度评价越南国家银行，以及整个银行部门过去一段时间所展现出的决心、努力和取得的重要成果。黎明兴指出，银行系统政策反应灵活及时，为全国的共同成果作出了切实贡献。



在分析国际形势及国内未来任务时，黎明兴总理认为，从领导层到各直属单位，国家银行面临的要求都非常高。首要任务是将思维从“管理”转向“建设发展”，通过建议、制定政策及使用合适的工具来营造稳定的环境，让民众和企业能够安心开展生产经营活动。



黎明兴明确指出，在新的背景下，调控汇率、利率与信贷的任务和解决方案必须符合更高的目标与要求。要坚持在保持宏观经济稳定、控制通胀和确保信贷机构系统安全的基础上，坚定实现两位数增长的目标。



黎明兴总理要求，在未来一段时间内，国家银行须继续深入贯彻并严格执行越共中央、政治局、国会的各项决议和结论，特别是苏林总书记及各位主要领导同志的指示，以及政府和总理的各项指导意见。



会议现场。图自越通社

越南国家银行要集中建设清廉、强大、全面的党组织；审查、修改、补充并完善规章制度，创新工作作风，旨在使各单位的工作质量和效率产生根本性转变，并进一步强化首长负责制。



政府首脑要求越南国家银行与各部委及相关机关配合，制定全年及各季度的调控方案。其中，应预设具体的方案和情况，并根据实际需求，在适当的时候和期限内，以合适的力度运用各项政策工具，以实现既定目标。



黎明兴总理要求越南国家银行与财政部配合，修改相关规定并采取措施，推动资本市场及国际金融中心的发展，以减轻银行系统的压力。该单位需根据实际情况灵活调控信贷增长，同时评估并提高信贷质量，优化信贷结构，引导信贷资金流向生产经营领域、优先领域及增长动力领域。



各相关方需抓紧研究并提议修改有关法律规定，涉及信贷机构对国家战略和重点项目的超限额授信问题，同时强化信贷机构在控制信贷质量及评估项目效益方面的责任。



政府总理还要求严格执行苏林总书记在2025年5月30日第211-TB/VPTW号通知中的指示，建立健全有效管理黄金市场的机制与政策，并根据实际情况及各时期的政策要求制定合适的路线图。



黎明兴总理希望越南国家银行领导及各单位增强责任意识，在研究和为政府及政府总理提供宏观政策调控参谋建议时保持主动性与创造性，圆满完成党、国家和人民交付的各项任务。（完）