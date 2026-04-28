黎明兴总理：行动更果断、思维更创新、重点更明确、效率更高

本次会议在海防市会议表演中心设置主会场，并在各乡、坊及特区设置114个分会场。 会上，选民提出推动海防市真正发展成为新发展模式试点地区的特殊机制和政策；制定和颁布《执法组织法》；发展基础设施；改革和简化行政程序；完善数据库；发展工业；及时有效地落实党和国家有关卫生、教育和社会保障领域的政策等。



会上，黎明兴明确指出，中央发布了第18-KL/TW号结论，为2026-2030年阶段发展事业指明方向。其中要求维持高增长，同时确保宏观经济稳定及财政纪律；保障社会民生和国防安全；从单纯设定目标转向注重“组织与实施的结果”。



越南政府经国会选举和批准后，立即以高度的政治决心和具体的解决方案开展工作；确保管理和行政的连续性、稳定性和一致性；提高执行效率。



其中，政府和政府总理指导及时且强有力地落实越共十四大决议、政治局和国会的决议；解决重大问题，化解困难和障碍；大幅减少和改革行政手续，为人民和企业创造便利条件。



面对个体工商户及小型企业面临的困难，政府立即研究与调整个人所得税、增值税、企业所得税和特别消费税相关法律的方案，并提交国会第一次会议审议与颁布。另外，政府主动建议将个体工商户的应税收入门槛从5亿越盾提升至10亿越盾。

特别是，政府向主管部门提供建议，允许有效利用管理工具来确保能源安全；管理与监管市场，降低存款和贷款利率。



黎明兴表示，今后，中央、政府、各部门和地方政府将采取更加果断的行动，更加革新思维，更加明确重点，承担更大的责任，提高领导者的作用，以确保更好地实施各项措施。



4月28日下午，越南政府总理黎明兴及海防市国会代表团在第十六届国会第一次会议后在海防市开展接待选民活动。图自越通社

其中，政府坚持维护宏观经济稳定，确保经济运行在合理区间，有效实施关于2026-2030年经济社会发展、国家财政、公共债务偿还和中期公共投资计划，力争实现两位数增长目标。



与此同时，发展同步且现代的基础设施系统，大力促进科技、创新、数字化转型和增长模式转型。



全国继续建设精简高效的行政组织机构，提升干部和公职人员队伍的素质。有关各方有效管理与使用资源，保护环境，主动适应气候变化，改善环境污染。



黎明兴表示，继续着力全面发展文化、教育、卫生和社会，保障社会民生，提高人民生活水平；培养高素质人力资源，以满足发展需要；为人民组织开展定期健康检查；有效履行越南与其他国家之间的经济、贸易和投资承诺和协议；做好外交活动的筹备和组织工作；加强国际合作。



黎明兴强调了海防市对国家发展事业的战略地位和贡献。他要求海防市必须成为创新、果断行动和有效执行的典范；巩固其作为现代工业、港口、物流和服务中心的地位；在行政改革、科技发展、创新、数字化转型和高素质人力资源培养方面发挥引领作用。他重申，政府一直注重为海防市充分发挥其潜力、优势、作用和地位创造有利条件。

会上，黎明兴也回应了海防市选民和市民的关切、愿望和意见。作为政府领导人和海防市国会代表，黎明兴将始终与海防市党委、政府和人民并肩同行，坚持胜利地实现国家发展目标以及海防市的发展任务。（完）