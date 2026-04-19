黎明兴总理：第四军区续写辉煌篇章，牢牢捍卫亲爱的越南祖国

越南政府副总理兼国防部长潘文江大将及国会副主席阮尹英和许多部门单位领导代表一同参加。



政府总理黎明兴代表党和国家领导人向第四军区授予“人民武装力量英雄”称号，并在仪式上发表讲话时强调，在争取民族解放和国家统一的斗争中，第四军区辖区在军事、国防与安全方面始终具有重要的战略地位。



黎明兴总理指出，经过80多年的建设、战斗与成长，第四军区武装力量始终忠于党、忠于祖国、忠于人民，团结一致，战胜重重困难与挑战，英勇战斗并立下显赫战功，与全党、全军和全国人民一道，在民族解放斗争、保卫祖国事业中取得了伟大胜利，并圆满完成了崇高的国际义务。



政府总理重申，历史赋予了第四军区极其严峻的挑战。但正是在战火硝烟中，第四军区的军民闪耀着传统光辉；展现出将艰苦转化为意志、将损失化为力量、将悲痛转化为革命行动的人民特色。



对当前国内外形势及国防、安全和保卫祖国任务对军队（包括第四军区）提出的新要求和新任务做出分析时，政府总理要求第四军区武装力量集中落实好六项重点任务。其中，必须深刻领会党关于军事、国防的观点、主张和路线，以及国家的政策法律。



黎明兴要求第四军区集中建设革命化、正规化、精锐化、现代化的军区武装力量；继续按照精简、强大、同步、高效的方向调整组织架构；提高训练质量，适应现代作战及高技术战争的需求。



越南政府总理黎明兴向第四军区颁发人民武装力量英雄称号。图自越通社

黎明兴总理强调，要注重建设稳固的防御地区，坚持全民国防与人民安全相结合；最大限度地发挥辖区内整个政治体系和全民大团结的力量。与此同时，要履行好作为“工作队”的职能，参与社会经济发展；积极开展防灾减灾、疫情防控、搜救救灾等工作，切实保护人民生命财产安全，建设强大的地方政治基层。



政府首脑要求加大科学技术发展力度，推动创新与数字化转型。他强调，军队现代化不仅体现在装备更新上，还在于新思维、新组织模式、新指挥方法以及新适应能力；要注重武器装备的研究、改良与维修，以满足军区武装力量的作战任务需求。同时，要做好国防对外工作，进一步深化越老之间始终如一的特殊团结友好关系；努力建设和平、友好、合作的边界线，使其成为两国民族特殊团结情谊的生动象征。



黎明兴总理认为，在不同的历史阶段，第四军区承担着不同的重任，但有一点始终未变，那就是党、国家和人民对第四军区武装力量胆识、智慧、意志、战斗力以及服务祖国、服务人民精神的绝对信任。



黎明兴总理坚信，凭借80多年建设、战斗与成长的光荣英雄传统，第四军区武装力量必将出色完成所有任务，续写辉煌篇章，坚决保卫中部地区及亲爱的越南祖国。（完）