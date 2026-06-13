黎明兴总理：竞赛必须成为实现两位数增长目标的行动动力

黎明兴在启动仪式上明确指出，越共十四大开启了国家发展的新纪元，奋斗目标为到2030年越南成为工业现代化、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。实现这一抱负要求2026-2030年阶段经济快速且可持续增长，每年达到10%以上。



黎明兴认为，要胜利实现两位数的增长任务，不能走旧路、用旧思维、行旧做法，而必须具备“战略视野—突破思维—果断行动—可持续增长—人民幸福”。这同时也是中央竞赛奖励委员会决定发起竞赛运动的口号、精神和目标。



黎明兴呼吁各级、各部门、各地方、人民以及企业界继续发扬爱国传统、爱国竞赛精神以及全民族大团结的力量，众志成城，积极响应和参与竞赛。



黎明兴建议集中开展竞赛，大力革新发展和完善体制的思维；坚决破解体制上的“瓶颈”和“梗阻”，最大限度精简行政手续；疏通并有效利用一切发展资源；以为人民和企业服务的成效、国家及各机关、单位和地方的发展指数作为评价公务质量的尺度。



黎明兴总理同与会代表启动“决心胜利实现2026-2030年阶段两位数可持续增长目标”竞赛运动。图自越通社

黎明兴表示，要大力推动科技发展、创新、数字化转型和绿色转型的竞赛，将其视为主要动力、最重要的支柱和战略性平台，以提高劳动生产率、增长质量及国家竞争力。各部委、地方需要推动形成新模式、创新中心、高科技园区、数字政府、数字社会、数字公民。



黎明兴号召开展发展同步、现代化基础设施的竞赛；加快国家重点工程、战略交通基础设施项目、数字基础设施、能源和物流项目的进度；同时组织开展竞赛高峰期，以彻底处理长期积压的项目。



黎明兴强调要建设现代、专业、廉正、更好更有效服务人民的行政体系；建议特别注重按照“更贴近人民—倾听人民说话—让人民听懂—赢得人民信任”的方向，提高两级地方政府活动的质量。每位干部、公务员、公职人员必须革新思维、增强责任感、主动创新、敢于思考、敢于担当、敢于为共同利益实现突破。



除了经济发展任务，黎明兴强调要加强国防、安全、对外工作；发展文化、教育、医疗；保护环境和保障社会民生。经济增长必须与社会进步和公平相挂钩，不让任何人掉队，使发展成果转化为实实在在的利益，提高人民的生活水平。



秉持“竞赛即爱国，爱国则必须竞赛”的精神，黎明兴要求各级、各部门、地方迅速将竞赛运动具体化为多项切合实际的计划方案，使竞赛不仅是运动，更要成为行动的动力，成为一个发现好模式、传播宝贵经验、推广先进典型的生态系统。



黎明兴希望，每位人民将竞赛视为一种自觉行动、内生需求，从最小的事情做起；从更好完成日常工作、更创新地劳动、对社区更负责任做起。



在仪式上，中央部委、地方、国有及私营企业的领导代表表达了对政府行动计划的信心；积极响应并承诺采取行动，胜利实现政府总理发起的竞赛运动；表示将竭尽全力，携手完成两位数增长的目标。（完）