黎明兴总理：国际货币基金组织是越南经济社会发展过程中的战略政策咨询伙伴

7月28日下午，越南政府总理黎明兴会见了国际货币基金组织（IMF）现任驻柬埔寨、老挝和越南首席代表约亨·施密特曼（Jochen Schmittmann），以及自2026年8月23日起担任IMF驻越南和老挝候任首席代表法祖林·贾马鲁丁（Fazurin Jamaludin）。



黎明兴总理对约亨·施密特曼在任期内所作出的贡献表示诚挚感谢，同时对约亨·施密特曼履任新职，以及法祖林·贾马鲁丁获得IMF信任，获任驻越南和老挝首席代表表示祝贺。



黎明兴总理强调，越共十四届三中全会已审议通过了《关于革新越南发展模式的决议》，政府充分认识到，这是具有历史转折意义的发展阶段，需要进行深层次、大规模且结构性的改革，为长远发展奠定基础，迈向两个“百年”战略目标（即到2030年发展成为拥有现代工业、中等偏上收入的发展中国家；到2045年成为高收入的发达国家）。



黎明兴总理向IMF代表通报了越南经济社会发展情况及重要的政策调控方向，同时强调越南政府一贯主张坚持在稳定宏观经济和确保金融银行系统安全的基础上推动增长，加强财政纪律，发展资本市场，以逐步减少经济对银行信贷的依赖。越南绝不以牺牲宏观经济稳定和金融银行体系安全为代价，来换取缺乏可持续性的短期过热增长。



黎明兴总理讲话。图自越通社

黎明兴总理还分享了即将在国会会议上审议并通过的一系列法律草案，旨在继续完善体制，建设公开、透明、符合国际标准和惯例的法律体系，提高投资营商环境的安全性和吸引力，巩固企业、投资者及国际伙伴对越南稳定和可持续发展前景的信心。



政府总理指出，国际货币基金组织（IMF）是越南战略政策咨询伙伴，是经济社会发展过程中值得信赖的同行者。越南政府高度评价IMF的各项评估报告和建议，并将其视为政策制定与施行过程中的重要咨询信息来源，希望IMF代表处将继续发挥作为重要且积极桥梁的作用，助力进一步巩固和发展实效、高效的合作关系，保持经常性的政策对话，开展切实可行的咨询内容，为越南实现快速与可持续增长的目标作出贡献。



约亨·施密特曼高度评价越南与IMF的良好合作关系；认为越南经济拥有令人印象深刻的增长速度，在应对外部冲击方面管理和应对得当，并在对长期增长与发展极其重要的诸多领域中推行了多项改革。他认为，在过去一段时间里，很少国家能够像越南那样推进如此深度的改革。



约亨·施密特曼还高度评价越南的各项重要战略方向，特别是突破性发展科学技术、创新与数字化转型；认为越南仍拥有巨大的增长空间，可通过财政政策、货币政策与其他解决方案之间的协调配合，既能支持经济增长，又有助于维持宏观经济稳定。



IMF完全支持越南实现两位数增长目标，并将继续分享对越南经济前景与政策的评估和建议，其中包括与金融、货币及银行领域相关的各项议题。



IMF新任驻越南和老挝首席代表法祖林·贾马鲁丁评估称，越南正进入具有广阔前景的新发展阶段；对越南实现两位数增长的渴望印象深刻。他希望在任期内继承并发扬IMF与越南合作关系中的积极成果；IMF愿继续与越南同行、合作，并支持越南实现在未来一个时期的各项发展目标与方向。（完）