黎明兴总理：同奈市要发挥好全国新增长极的作用

2026年第一季度，同奈市取得了积极的增长成果，地区生产总值（GRDP）同比增长9.76%，属于全国增长率最高的地方之一。前5个月，财政收入超过50.4万亿越盾，达到预算的50%；公共投资资金拨付超过6.7万亿越盾；吸引外资（FDI）达11亿美元，增长10.6%。



在实施两级地方政府模式近一年后，同奈市基本完成了组织架构调整、干部公职人员队伍健全、职位设置推行以及分级分权推进等重点任务。



黎明兴总理在总结讲话中对同奈市委、政府和人民在过去一段时间，特别是在按照新都市政府模式运行的第一年所做出的努力和取得的重要成果给予认可和高度评价。



除了取得的成果，黎明兴也明确指出同奈市仍有巨大的发展空间，需要进一步大力革新管理思维，提高干部队伍质量和组织实施效率。



集中坚决落实促进增长各项措施



黎明兴认为，同奈市仍面临诸多挑战，经济增长未达预期；公共投资拨付进度仍然偏低；传统增长动力已逐渐接近极限，而物流、机场都市区、高科技工业、数字经济、创新创意等新动力的发展与其潜力不相称。



黎明兴要求同奈市集中坚决落实促进增长各项措施，力争实现各季度增长指标，完成全年10%以上的增长目标；需要主动帮助企业扩大市场、促进出口、创造信贷便利条件。

越南政府总理黎明兴在会上发表讲话。图自越通社

黎明兴还要求同奈市与各部委密切配合，彻底处理积压多年的项目；大力推进行政改革，最大限度精简涉及人民和企业的行政手续。



黎明兴特别强调要加快公共投资资金拨付进度；必须下定决心完成上半年资金拨付率达50%的目标，并力争在2026年内完成所下达的全部资金拨付计划。



推动隆城机场按期投入运营，创造新发展空间



黎明兴强调，隆城国际机场于2026年底投入运营是首要优先任务，绝不允许进度拖延；同奈市要与建设部、相关部委以及越南航空港总公司密切配合，及时处理出现的困难和问题；彻底完成征地拆迁工作。



与此同时，同奈市必须加快边和—头顿高速公路、胡志明市三环、胡志明市四环等战略连接基础设施项目的进度。



黎明兴提到的另一项内容是发展租赁住房，据此同奈市必须核查、调整规划，以在各重点工业区附近发展租赁住房；完成所下达的住房发展指标。



关于组织机构，黎明兴要求确保两级都市政府模式顺畅运行；集中培训培养基层干部公职人员队伍；在鼓励创新创意、保护敢于为共同利益担当作为的干部的同时，加强行政纪律和规矩。



政府领导人还要求同奈市实质有效落实中央政治局第57号决议；大力发展人工智能、大数据、半导体、机器人、自动化等战略技术领域。



在回应同奈市提出的建议时，黎明兴强调，政府和中央各部委将与该市并肩同行、密切配合，及时倾听和解决实施过程中出现的困难和问题。（完）