黎明兴总理抵达喀山出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会

据越通社驻俄罗斯联邦记者报道，当地时间6月16日15时，越南政府总理黎明兴及越南高级代表团已抵达俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首府喀山的加布杜拉·图卡伊国际机场，开始应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会之行。



在喀山国际机场迎接黎明兴总理及越南高级代表团的有鞑靼斯坦共和国领导人鲁斯塔姆·明尼哈诺夫（Rustam Minikhanov）；越方有越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁、越南驻叶卡捷琳堡总领事阮梅红及大使馆部分干部。



这是黎明兴在新职务上对俄罗斯联邦进行的首次出访，体现了越南对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的重视。此访有助于发挥越南的“桥梁”作用，为东盟—俄罗斯关系注入新的动力。

越南政府总理黎明兴抵达俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市，出席东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会。图自越通社

此次峰会体现了双方对东盟—俄罗斯战略伙伴关系的最高政治承诺，显示了俄罗斯对东盟在亚太地区合作架构中中心地位的重视，以及东盟对俄罗斯在地区和世界上的作用与地位的重视。同时，峰会也是证明对话与合作始终是为发展营造和平、安全与稳定环境的最有效方式的象征。



作为俄罗斯与东盟之间的重要“桥梁”，越南一直是支持俄罗斯扩大与东盟合作的最积极国家之一。越南提出了许多促进俄罗斯与东盟关系的倡议和建议，支持俄罗斯更积极地参与东盟各机制。



越南将与各国一道，推动在东盟—俄罗斯合作中采取务实、平衡、面向具体成果的路径。重点是疏通那些潜力巨大但尚未得到充分开发的领域，如贸易、科技、数字化转型、非传统安全、教育培训、旅游、民间交流，尤其是能源合作。此外，越南也希望为扩大东盟与欧亚地区的合作空间作出贡献。



按计划，在出席峰会期间，黎明兴将会见俄罗斯总统普京，并与鞑靼斯坦共和国领导人鲁斯塔姆·明尼哈诺夫举行工作会谈。这将是传递新任期政府关于继续重视和推动越俄关系信息的重要机会；同时就具有突破性的重大方向、合作重点以及排除障碍以有效落实已达成的各项高层协议的措施进行交流。（完）

