黎明兴总理会见新加坡、泰国和印度尼西亚领导人

越通社特派记者报道，5月8日下午，在赴菲律宾宿务出席第48届东盟峰会期间，越南政府总理黎明兴分别会见了新加坡总理黄循财、泰国总理阿努廷·参威拉军以及印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多。



会见新加坡总理黄循财





黎明兴高度评价近年来双边经济合作的发展，希望双方继续加快清洁能源互联互通项目实施，为当前复杂国际形势下两国的能源安全作出贡献。



黄循财表示，很高兴继4月16日通话后再次与黎明兴会面，祝贺其履新；高度评价越南政府当前的发展方向与改革举措，相信越南经济将继续保持强劲增长。他承诺，新加坡将继续支持越南推进各项改革，以满足新时期发展与国际融合的要求。



双方一致同意保持高层及各层级交流，重点落实2025—2030年越新全面战略伙伴关系行动计划，继续在地区和国际多边论坛上加强协调，巩固东盟团结与中心地位。



会见泰国总理阿努廷



黎明兴祝贺阿努廷再次当选泰国总理，并表示将与其密切配合，推动越泰全面战略伙伴关系更加务实、高效、强劲发展。

阿努廷热烈祝贺黎明兴履新，强调泰国政府高度重视并希望加强与越南合作，推动双边关系实现更大发展。



双方同意通过加强高层交往巩固政治互信，为未来高层互访做好准备；继续发挥双边合作与对话机制作用；加强双向投资，推动货物市场更加开放，实现平衡、可持续发展。



黎明兴建议泰方研究取消技术壁垒，为越南商品进入泰国市场创造便利。阿努廷则建议越南企业加大在泰国的投资和经营力度。



会见印度尼西亚总统普拉博沃