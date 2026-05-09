黎明兴总理东盟峰会之行：彰显越南积极主动、责任担当与建设性精神

这是黎明兴首次以新政府首脑身份外访，彰显了越南在建设东盟共同体进程中的作用、地位以及积极主动、责任担当精神。



以“领航共同未来”为主题的第48届东盟峰会，是在地区和世界局势持续快速、复杂演变的背景下举行的。东盟各国领导人集中讨论了巩固内部团结、提升韧性、保障能源安全、粮食安全、推动经济互联互通、数字化转型，以及维护东盟在区域架构中的中心地位等问题。



在出席会议的各场会议上，黎明兴提出了越南的许多建议和倡议，为东盟应对当前挑战作出贡献。其中，最重要和最优先的是确保和平稳定的环境，以创造条件使东盟持续可持续发展，让人民在未来拥有温饱幸福的生活。



黎明兴强调，在地区和世界局势错综复杂的背景下，团结是帮助东盟克服困难、继续在区域架构中发挥中心作用的核心力量。东盟需要保持共同声音，巩固战略互信，发扬协商一致精神，以有效应对新兴挑战。



黎明兴提出三大建议，即集中资源保障基本安全需求，包括能源安全、粮食安全和人的安全；推动务实合作，增强东盟的内生力量和抵御能力；以及加强东盟的协调与团结。



在讨论中，黎明兴强调要推进内部经济互联互通，将其视为在全球经济面临诸多困难的情况下，东盟保持增长的重要动力。越南建议东盟进一步推动数字化转型、数字经济发展，并建立关于数据、人工智能、创新创意和高素质人力资源培训的新合作框架。越南强调了建设能够抵御外部冲击的供应链、推动可再生能源、数字基础设施和物流合作以提升东盟互联互通水平的必要性。

越南政府总理黎明兴与东盟各国代表团团长出席第48届东盟峰会开幕式。图自越通社

越南的建议因其务实、可行且符合地区新发展阶段的要求，获得了许多东盟成员国的积极评价。

越南外交部长裴青山在会议间隙接受随团记者采访时表示，越南提出的措施非常全面。各国非常赞同越南关于落实能源安全、油气安全承诺；落实推动区域内贸易往来、消除贸易壁垒以及扩大东盟与伙伴关系的建议。



在越南建议的基础上，会议讨论并一致通过了东盟领导人关于加强区域韧性，以应对中东局势影响的优先行动的声明，表达了东盟对中东局势影响的政治观点，以及领导人对东盟在地区架构中定位的愿景，以及具有高行动性和执行力的共同战略与应对措施。



越南在第48届东盟峰会上的主动、积极参与，继续肯定了国家在地区日益提升的地位。通过各场会议，越南明确表达了建设一个团结、韧性、灵活适应的东盟的一贯观点，同时推动经济增长与可持续发展、数字化转型与社会保障之间的平衡。



越南代表团在本次峰会中的积极主动彰显了一个活跃、深度融入、并愿为地区共同事务作出贡献的越南。



黎明兴及越南高级代表团在新一届政府任期开始之初即出席峰会，是越南将继续视东盟为对外交往和融入国际政策中最高战略优先事项的明证。



在峰会间隙与各国和国际组织领导人举行的双边会晤和接触中，黎明兴强调优先加强高层互访，巩固政治互信，有效落实现有合作机制；弘扬与各国的友好、团结与合作精神；希望有效挖掘贸易关系中的新合作领域，推动东盟内部经济合作，保障粮食安全、能源安全，发展供应链，加强区域基础设施互联互通。



各国领导人高度评价越南对东盟以及地区发展的作用和贡献，一致同意继续推动各级代表团互访，加强经济、贸易、投资、旅游和人文交流合作。在东盟正大力推动内部互联互通的背景下，越南被评价为充满活力的经济体，能够有效连接东南亚地区与全球供应链。通过双边接触，越南继续重申了自己作为值得信赖的伙伴、区域共同体积极和负责任一员的角色。



可以说，黎明兴的首次外访在多边和双边层面均取得圆满成功，以积极主动、务实高效的姿态，为东盟共同事务贡献了越南力量，也推动了与各成员国的关系，为地区和世界的和平与发展作出贡献。（完）