黎明兴出席东盟峰会：展现一个活跃、创新、融入与强劲发展的越南形象

据越通社特派记者报道，5月8日晚，越南政府总理黎明兴及越南高级代表团抵达河内，圆满结束从5月7日至8日在菲律宾宿务出席第48届东盟峰会之行。值此机会，越南外交部副部长邓黄江就此访的成果接受了媒体记者的采访。



邓黄江就此次峰会的成果以及越南代表团所作出的突出贡献做出评价时表示，第48届东盟峰会已圆满落幕，取得了许多极其重要和实质性的成果。鉴于世界和地区局势的复杂多变，特别是中东危机，此次峰会对东盟而言也显得非常及时。在此背景下，东盟各国领导人就在所有支柱上（从政治-安全、经济到文化-社会以及东盟人民安全保障）采取了多项全面、包容的应对措施达成了高度共识。



具体是，东盟通过了《东盟领导人关于应对中东危机宣言》。各位领导人强调，尽管要优先克服眼前困难，但东盟需要严格落实所制定的各项计划，以实现《东盟共同体2045愿景》中的长期目标。



由越南政府总理黎明兴率领的越南高级代表团出席了峰会，并为峰会的成功作出了诸多重要贡献，强调了党的十四大外交路线继续重视东盟，并承诺与各国一道，共同建设团结、强大的东盟共同体。

越南政府总理黎明兴与东盟秘书长高金洪。图自越通社

在首次以政府总理身份出席东盟峰会之际，黎明兴提出了许多建议和倡议，为东盟的共同解决方案作出贡献，以巩固东盟团结、提高东盟在应对当前局势以及面向未来的韧性，确保人民享有东盟成果。



越南的建议得到了东盟各成员国的欢迎、一致支持和高度评价，无论从内容还是及时性方面。在越南和各国建议的基础上，东盟通过了《东盟领导人关于加强区域韧性以应对中东局势影响的优先行动声明》。



谈及东盟峰会期间越南代表团与其他国家和伙伴举行的双边会谈的主要成果，邓黄江表示，在出席第48届东盟峰会之际，政府总理黎明兴会见了东盟各国领导人、东盟秘书长及亚洲开发银行行长。此次会晤虽然简短，但成效显著，直接切入重要内容，处理存在的障碍和问题，从而促进越南与各伙伴之间的务实合作。



其中，有三点值得注意。一是、建立黎明兴与东盟各国领导人之间的个人关系，有助于加强越南与各国之间的政治互信。二是、强调了加强双边关系的共同决心，就许多切实可行的措施达成共识。三是、各伙伴都重视越南在东盟以及国际社会中的作用，并认为在地区和世界局势复杂演变的背景下，越南与各国需要加强合作，协调观点，推动东盟在处理地区和国际事务中的中心作用。



总之，仅在30多个小时内，政府总理黎明兴进行了约20项重要的双边和多边活动，取得了实实在在的成果，展现一个活跃、创新、融入和强劲发展的越南形象，为今后深化越南与各伙伴的关系注入动力。（完）