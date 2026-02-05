黄沙特区人民委员会牌匾正式揭牌 宣示越南对黄沙群岛的主权

为庆祝越南共产党第十四次全国代表大会成功举办，纪念越南共产党建党96周年（1930年2月3日－2026年2月3日），岘港市黄沙特区人民委员会于2月4日举行黄沙特区人民委员会牌匾工程揭牌仪式。



这一工程对岘港市具有特殊重要的政治、历史和法律意义，坚定宣示越南对黄沙群岛的主权，同时有助于提升爱国主义教育宣传工作质效，增强各阶层民众维护海洋岛屿主权的责任意识。



岘港市政府始终将对黄沙群岛的国家管理任务明确为一项极其重要的政治责任；坚定不移地推进各项行政管理工作，保存并发挥历史与法律资料价值；加强对内对外信息宣传工作；在守护海洋岛屿主权过程中将法律论据、历史证据与文化、教育及民间外交的综合力量紧密结合。 岘港市人民委员会副主席陈南兴

这一工程对岘港市具有特殊重要的政治、历史和法律意义，坚定宣示越南对黄沙群岛的主权。图自越通社

在岘港整体发展格局中，黄沙始终占据着特殊、神圣且不可替代的重要地位。黄沙不仅是一个行政地名，更是国家主权的象征，是越南民族在漫长建国与卫国历史进程中坚持不懈、坚韧斗争的历史见证。这里建成的每一项工程、每一处标志都承载着深刻的象征意义，以清晰、庄重且持久的方式进一步彰显：黄沙属于越南。



黄沙特区人民委员会牌匾工程由牌匾、主权碑、旗台以及后方石墙组成。



该工程建成后成为参观和体验的重要场所，有助于培养各阶层民众，尤其是青年一代的爱国情怀、责任意识和民族自豪感，彰显维护祖国神圣海洋岛屿主权的坚定决心。



值此之际，黄沙展陈列馆举办主权碑设立资料专题展，展示对黄沙国家管理任务执行和主权争取捍卫过程的相关历史、法律资料和图片。（完）