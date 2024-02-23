黄沙展示馆 — 吸引游客的目的地

据《越南之声》报道，岘港市黄沙展示馆对于岘港市民乃至全国人民来说具有特殊意义。这里陈列着300多件具有珍贵历史价值的资料和实物，展示了从阮主早期到现在越南对黄沙群岛的探索、确立和维护主权的过程。这里也是许多国内外游客在岘港观光旅游时的首选之一。

黄沙展示馆位于岘港市山茶郡寿光坊最美的沿海道路之一——黄沙路。建筑面朝东海，外形为两个方形体重合而成一体，形成“越南主权印章”。设计灵感源自阮朝朱版中明命皇帝的主权印章。特别是，明命皇帝在建立黄沙海队的文件中用的印章是重要的证物，肯定越南从早就确立和行使对黄沙群岛无可争议的主权。从侧面看，在阳光的照射下，前面的3D浮雕呈现出一面金星红旗的形象，寓意着整个国家始终将目光投向亲爱的黄沙和长沙两座群岛。

来展示馆参观的岘港师范大学学生黎庆璃分享说：“参观黄沙展示馆，我更深刻认识到祖国神圣的岛屿主权，特别是越南的黄沙和长沙两座群岛。像我们这样的年轻人越来越多地向周围的人宣传提高其认识，以继续肯定祖国神圣的海洋和岛屿主权。黄沙和长沙是属于越南的”。

展厅内的资料和文物按5个主题排列，包括：黄沙群岛的地理位置和自然条件；阮朝之前的越南古籍中的黄沙；阮朝（1802-1945年）文献中的黄沙；1945年至1974年越南对黄沙群岛拥有主权的证据；1974 年至今越南对黄沙拥有主权的证据。

这里展示的数百年前的古代地图和文献、资料图片乃至每一粒沙子、螺壳、扇贝等都有助于确认越南对黄沙群岛的主权，同时肯定海洋岛屿在祖国建设和保卫事业中的作用、地位和重要性。岘港市边防部队指挥部山茶边防站的黎春添中尉表示：“通过展示馆的宣传活动，我们更新了有关越南海洋岛屿状况的知识和内容。我们定期为该地区渔民开展社会民生项目，与出海捕捞的渔民共同携手为维护越南祖国海洋岛屿主权作出贡献”。

黄沙展示馆于2018年3月投入运营，免费向居民和游客开放。每年，这里接待数以万计的民众和游客前来参观、了解历史。岘港市内政局局长、黄沙县人民委员会主席武玉童表示：“我们指导黄沙展示馆制定方案和计划，以促进宣传工作，加深各阶层人民对海洋、岛屿和黄沙群岛主权的认识并增强责任感。我们还将宣传工作与观光、文献收集项目以及地方学校的当地历史教育结合起来。与此同时，与市团委、教育培训局和旅游局协调，主动积极向国内外游客提供有关黄沙的资料。特别是在城市各所大学和高中举办流动展览，以便学生和青少年能够了解越南对黄沙群岛主权的历史真相证据、法律依据和现实”。

为了继续更好地服务参观者和有兴趣了解黄沙群岛的人的需求，黄沙展示馆将展示资料及空间数字化并在网站上展示。从而，帮助国内外公众获得关于越南对黄沙群岛和长沙群岛主权的更准确的信息和资料。（完）