黄春战上将会见中国驻越国防副武官

会见上，黄春战上将强调，在过去时间，在传统友谊关系的基础上，两国政治信任乃至越中防务合作关系得以巩固并有效开展，继续肯定其是两国关系中的重要支柱之一。两国防务合作集中于以下领域：代表团互访，尤其是高级代表团互访，培训，国防工业，联合研究，在多边论坛上互相支持。两国军事代表团互访频繁，取得了良好的效果。两国边防部队、戍边力量定期开展交流、缔结、联合巡逻活动，有助于建设和平、稳定与发展的边界线。

黄春战上将建议双方继续根据所签署的协议、文件促进防务合作关系，具体化双方在于2023年10月越南国防部长对中国进行正式访问所达成一致的合作方向。在后续时间，双方要维持代表团互访以及两国中央军委、国防部领导人的高级会晤，继续举办边境国防友好交流活动，举办边防、年轻军官、各军区、联合巡逻等力量的交流活动，推动军中党政工作分享经验活动，促进签署一批重要合作文件等。今年，越南举办庆祝越南人民军建军80周年庆典、第二届越南国际防务展，黄春战上将希望中共中央军委、中国国防部领导以及中国国防工业机关单位领导将出席庆典和展会，为活动的成功举办做出重要贡献。



于强上校对黄春战上将分享的内容表示感谢，肯定将其向中方职能机关报告。于强上校感谢越南国防部各机关单位近年来的有效配合。中国驻越国防武官办公厅将尽心协力促进越中防务合作关系日益走向深入务实，为越中关系做出务实贡献。（完）