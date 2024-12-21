高科技投资正涌入胡志明市

胡志明市高科技园区管理委员会表示，2024年内，7个项目在该园区开工，其中外资项目3个，投资资金6.96亿美元；内资项目4个，投资资金4.007万亿越盾。各新项目都拥有高科技含量、使用优质人力资源，如尼普洛（越南）生产厂扩建项目、胡志明市一号数据中心（HCMC1）。

目前，数据中心是最受关注的项目。截至目前，有7个投资者欲对该项目投资，其中外国投资者6个，包括美国伊顿、华平投资集团(Warburg Pincus)旗下的Evolution、韩国晓星和日本NTT DATA。

超威半导体公司（AMD）营商发展经理费尔南德兹（Michael Fernandez）表示希望与胡志明市高科技园区和软件中心合作，推动数字化转型和多领域的新技术应用。该企业还希望投资将人工智能带入胡志明市各家教育机构。

除了高科技园区外，在胡志明市其他工业区，国内各大投资者还连续建议开展各高科技项目。2024年，西贡电信技术股份公司（Saigontel）建议在新富中（古芝县）建设数据中心项目。越南军队电信工业集团（Viettel）也正在该工业区建设数据中心，投资总额14.7万亿越盾。预计，项目第一期工程将于2025年第四季度正式投入运营，第二季工程将于2028年第一季度投入运营。

胡志明市高科技园区计划投资处主任陈氏玉钟表示，预计2024年，该高科技园区高技术产品生产总值达约200亿美元，增长18%。今年内获得投资许可证的项目都是高技术、使用高质量人力资源的项目。

2025年，预计将有12个项目在该高科技园区开工，投资资金超过10亿美元。

为了满足企业的投资需求，胡志明市正加快推进包括新顺、平昭、新平、协福和吉来等5个工业园区转型试点项目，这些工业园区将集中吸引各高科技产业。（完）