高棉族传统新年：传播文化价值，凝聚社区力量

传统新年（Chôl Chnăm Thmây）是高棉族同胞一年中的最大节日，旨在表达对新的一年风调雨顺、五谷丰登美好的愿望。这也是阖家团圆、凝聚社区力量、保存、传承和发扬高棉族美好风俗的契机。

2026年高棉族传统新年从4月14日至16日举行，芹苴市的高棉族同胞聚集在各所寺庙举行各类传统礼仪及文化娱乐活动。

除了传统礼仪之外，具有高棉文化特色的歌舞也得到了传承和弘扬，保留了高棉同胞美好的文化特色。

蛇翻乡阿迪（Aday）演唱俱乐部主任名旗表示，在高棉族传统新年或亡人节（Sen Dolta）和拜月节（Oóc Om Bok）等节日期间，迫踢翁沙（Pô Thi Vongsa）寺会组织罗旺（Rom Vong）舞或阿迪演唱，以满足乡亲们的文艺欣赏需求。

芹苴市有超过41.1万高棉族同胞，过去，少数民族同胞特色民俗文化得到维护与传承，发挥了少数民族同胞中的民族文化价值，为巩固和发展民族大团结作出了贡献。

值此高棉族传统新年之际，芹苴市领导举行系列见面会和看望慰问活动，向高棉族同胞、各位宗教人士、僧侣、威望人士致以节日祝福以及走访一些高棉南宗佛教寺庙，旨在增进各民族之间、政府与宗教人士及高棉族同胞之间的团结。

芹苴市人民委员会副主席阮文起表示，该市已落实好党和国家关于民族的政策，有效实施了2025年少数民族地区经济社会发展国家目标计划，总投资超过3050亿越盾。

特别是，芹苴市人民议会颁布了第49/2025/NQ-HĐND号决议，规定2026-2030年高棉语和中文教师扶持政策。这是该市的特殊政策，有助于保护和发扬本地区少数民族的语言文字。

今后，芹苴市人民委员会将继续指导各厅局和地区及时部署对少数民族同胞的政策，统筹推进经济社会发展各项任务，加快推进各项计划、项目，特别是三个国家目标计划的实施进度，让少数民族同胞能够享受国家的各项政策，为切实提升同胞的物质和精神生活水平作出贡献。（完）