高平省通过25项新决议 努力完成2026年各项发展目标

会议报告显示，2026年上半年，全省经济继续保持积极增长态势。农林业生产稳定；工业同比增长5.9%；贸易、服务和旅游强劲复苏；商品零售总额和服务收入较2025年同期增长16.47%。国防安全得到巩固，文化社会领域持续向好，社会民生得到保障。

会议期间，许多代表集中讨论加快公共投资资金拨付进度，化解土地管理、环境保护方面的困难，提高教育与医疗服务质量。各讨论组还提出具体措施，以充分挖掘旅游潜力，推动边境贸易发展，同时加大对中小企业的支持力度。

高平省人民议会在本次会议上免去3名省人民委员会委员职务，并增补选举3名新委员。会议表决通过了25项重要决议，为高平省在2026~2030年阶段动员、分配和有效利用各类资源提供了重要法律依据，有助于破解发展瓶颈、释放增长资源，拓展新的发展空间。

高平省委书记、省人民议会主席潘升安发表讲话。图自daibieunhandan.vn

高平省委书记、省人民议会主席潘升安在发表在闭幕讲话中要求各级部门迅速落实已通过的各项决议，将其转化为行动计划和实施方案，努力出色完成2026年各项发展目标。

同时，各位代表需与选民保持密切联系，倾听并如实反映人民群众的愿望，加大宣传力度，呼吁人民切实贯彻落实党和国家的各项路线和政策以及高平省人民议会的各项决议。（完）