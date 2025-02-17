高平省进一步加强与中国广西的多领域合作关系

在北部边界保卫战中，高平省是受损最严重的地方。所有交通工程、桥梁、工厂、重要建筑工程以及许多政府机关和民宅均被摧毁，使得这一边境省份的经济重建十分困难。

越中关系自1991年正常化之后，双方迈出了经济合作和文化交流的第一步。自2000年以来，双方贸易关系开始蓬勃发展，高平省与中国广西之间的许多合作项目得到了推动。

2008年越南与中国完成边界勘界立碑工作后，双方经济合作与交流进入加速发展时期。双方共同加大投资力度，对边境地区口岸和道路进行升级改造。除了经济合作外，高平省与中国广西在文化、教育、跨境犯罪预防、旅游等领域建立交流与合作关系。

高平省外事局局长范文高表示，多年来，高平省与广西壮族自治区在经贸、投资、旅游、教育等领域的友好合作关系不断发展和巩固。高平省外事活动始终按照中央和高平省外事法规的要求，与党外事、国家外交、人民外交内容紧密配合、同步推进，为发展与世界各国地方的对外关系作出了贡献。

高平省指导边境民众加强交流。双方许多边境村社共同建立了联系会晤机制。双方许多县级、乡级和村级地方缔结了友好关系，从而不断增进双方友谊。自2015年至今，高平省已与中国各地和合作伙伴签署了246份国际协议。

在经济合作领域，至今，高平省口岸经济区吸引投资项目76个，其中国内投资项目67个，投资总额超过14万亿越盾（58.8亿美元）；外资项目6个，注册资本总额3680万美元。

2024年，高平省对中国的商品进出口额超过9亿美元。

双方正推动国际公路交通运输连接，从重庆、四川、贵州等中国西南部省份连接到越南高平省—谅山省—河内市—海防市。

在旅游方面，高平与广西已开通多条旅游线路。特别是，双方已正式共同运营开发越南板约-中国德天跨国瀑布景区，使其成为边境旅游合作的典范。

自2015年以来，高平省与中国广西已多次开展干部、公务员和学生互换交流计划。

双方也落实边界和口岸管理与保护工作，严格遵守中越陆地边界三项法律文件及双方已签署的相关协议；在打击跨境犯罪等领域保持高效协调合作。

在建设和平、稳定、合作与发展的边界线的同时，高平省在经济社会方面取得了诸多进展，人民生活水平不断提升。2024年，该省经济增长率达6.74%，国家财政收入总额超过2.5万亿越盾（约合10.5亿美元），人均收入超过4500万越盾（约合1890美元），农村和城市面貌日益发展。（完）