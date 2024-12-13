高平省推动与中国百色市经贸合作

12月13日，越南高平省与中国广西壮族自治区百色市经济与贸易合作会谈在高平市举行。

据高平省人民委员会副主席阮氏碧玉介绍，今后，高平省同百色市积极配合，加强合作，通过举行各展销会、国际贸易展览企业见面会等推动贸易和进出口。同时加强口岸基础设施建设、改善环境和货物通关服务；援助和鼓励高平与百色企业参加由双方举行的展销会。

高平省将保持密切配合，研究简化人员和货物通关的措施和合作模式；加强推动双边口岸各种商品货物进出口活动；补充一些获批输出中国市场的水果产品。

双方支持、同意加快口岸开放、升级，交通互联互通工作；建设口岸地区基础设施，推动进出口活动。双方推动开放越南坡标（Pò Peo）口岸-中国岳圩双边口岸；研究建设越南茶岭-中国龙邦智慧口岸；配合完善相关手续，提请职能单位批准服务开通越南朔江-中国平孟双边口岸货物运输通道的工程。

中国百色市副市长李建华强调，百色市与高平省已在多领域合作和签署关于试点建设越南茶岭—中国龙邦跨境经济合作区的协议；两个地方全面合作框架协议；双方政府之间定期会谈备忘录。百色市推动更完善口岸基础设施，从而进行双边货物贸易，利于越中通关和经济发展。

李建华建议，今后双方继续进行各种货物分流，减少口岸地区堵塞情况。同时，推动合作交流，特别是经济贸易；加快智慧口岸建设，提升货物通关效果；尽快开放因新冠肺炎疫情关闭的口岸。

会谈举行的目的在于肯定两个地方在各领域的合作取得成果。特别是建议将越南茶岭-中国龙邦口岸（含中国那西—越南那弄通道）提升至国际口岸。双方继续完善相关手续，提请中越陆地边界联合委员会批准建设越南朔江-中国平孟双边口岸货物运输通道。

在经贸经济发展领域上，双方配合举行越南高平-中国广西百色商人对接、企业交流会议；举行贸易展销会等等。（完）