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高平省开发跨境旅游潜力
越南和中国试点实施越南板约-中国德天瀑布间跨境旅游后，边境旅行变得非常方便，游客只需持护照或旅行证即可，不必申请签证。对于没有上述证件的游客来说，只需提前1天向旅行社提供个人信息即可办理。此外，为了吸引游客，双方还增加了多个旅游景点，增加游客停留时间和体验，定期在景区举办文艺活动，介绍两国边境特色文化。
认识到跨境旅游的潜力，高平省正在为旅游企业建设和开发跨境旅游线路创造一切条件。高平省经济区管理委员会主任阮建强表示：“高平省的目标是开发跨境旅游线路，至少是一日游。从茶岭国际口岸地区出发，游客可以参观蜂尾（Thang Hen ）湖地区或一天内可以到达的地点。反过来，越南游客也可以前往中国并当天返回。截至目前，每天都有来自省内外的客运巴士通过茶岭国际口岸。自升级为国际口岸后，这里的出行更加方便”。
在中国德天瀑布游览6个小时后返回越南的谅山省游客黄氏游说：“我非常兴奋和感兴趣。那里有吸引很多人参加的狂欢节和多项表演活动，此外还有很多出售纪念品的专卖店。吃的也非常丰富，越南和中国游客还能参加好玩和热闹的对唱活动”。
旅行社都认识到，跨境旅游是高平省宝贵且极具潜力的资源。从事越南板约-中国德天瀑布旅游经营的旅游公司代表阮氏海南表示，近期该公司计划增加过境旅游线路，帮助两国游客探索双方众多著名景点，而不仅仅是游览越南板约-中国德天瀑布。
她说：“过去期间，游客数量相对稳定，但没有突破性的变化。平均每天有1至2个越南旅游团和1至2个中国旅游团。我希望继续得到高平省政府关心，开发新的旅游产品，如：娱乐和购物点，从而对游客形成更大的吸引力”。
高平省旅游部门正在继续招商引资，拟定机制和政策，利用现有优势和潜力发展旅游。这些努力有助于让边境旅游真正成为当地优势。（来源：《越南之声新闻网》）