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高平省山水UNESCO全球地质公园重新评审
8月17日，由欧洲世界地质公园网络主席、高级专家阿图尔·萨（Artur Sá）率领的联合国教科文组织世界地质公园重新评审专家代表团同高平省人民委员会进行交谈。
在高平省山水UNESCO全球地质公园的评审过程中，专家团收集资料，体验丰富多彩的活动，同时根据越南的法律为该地质公园的发展提出建议。
专家团建议，高平省应在该公园各目的地的信息板上展示全球地质公园网络信息；加强对学生有关气候变化、自然灾害的教育力度，大力宣传联合国气候变化和灾害可持续发展计划；注重保护各民族语言；进一步加强社区参与高平省山水UNESCO全球地质公园的发展。
在确保生物多样性方面，专家代表团认为，高平省需要与各部门和行业，特别是农业部门以及原平县菲奥菲得（Phia Oac-Phia Den）国家公园管理委员会密切协调，提供有关动物、植被、生物多样性的信息.
专家代表团希望高平省继续协调，为主办2024年亚太地质公园大会做好筹备工作。
高平省人委会副主席黎海和表示，专家代表团的建议对于帮助该省为保护和发展高平省山水UNESCO全球地质公园的指导工作具有重要意义。
黎海和同时希望专家代表团通过适当的渠道呼吁国外机构继续向高平省进行投资，让人们能够通过切实计划和措施受益于森林的“绿色”。 另一方面，高平省不断提高民众的认识和适当的行为准则，针对高平省山水UNESCO全球地质公园乃至该省旅游业打造出亮点。（完）
专家代表团希望高平省继续协调，为主办2024年亚太地质公园大会做好筹备工作。
高平省人委会副主席黎海和表示，专家代表团的建议对于帮助该省为保护和发展高平省山水UNESCO全球地质公园的指导工作具有重要意义。
黎海和同时希望专家代表团通过适当的渠道呼吁国外机构继续向高平省进行投资，让人们能够通过切实计划和措施受益于森林的“绿色”。 另一方面，高平省不断提高民众的认识和适当的行为准则，针对高平省山水UNESCO全球地质公园乃至该省旅游业打造出亮点。（完）