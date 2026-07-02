驰援委内瑞拉越南队：高于一切的是发自内心的使命召唤

越南国防部对外局副局长阮维明少将就在委内瑞拉执行救援任务情况接受越通社记者采访时透露，尽管越南救援队伍跨越漫长路程，飞行时间需要24小时，时差给身体状况和日常生活带来影响，但全体干部、战士始终迎难而上，第一时间投入救援工作。阮维明强调，“高于一切的是发自内心的使命召唤，是争分夺秒、全力救人的坚定精神。”



阮维明表示，救援队伍抵达委内瑞拉后，迅速与当地有关部门密切配合，确认灾情最为严重的区域，重点展开幸存者搜救及遇难者遗体移交工作。



阮维明透露，连日来，救援队伍已成功将多名遇难者遗体从灾区转运出来。每当一名遇难者被送回，其家属和当地民众都会向救援人员表达由衷的敬意和感谢。他表示，委内瑞拉方面高度评价越南人民军干部战士们的高度负责、恪尽职守和坚定履职的精神。



队长部署任务。图自越通社

阮维明表示，委内瑞拉政府和人民的高度认可，极大鼓舞了救援队伍的士气，进一步坚定了全体成员圆满完成任务的决心，也充分体现了越南国家、人民人民军对委内瑞拉人民的人道主义情怀和责任担当。他同时指出，目前搜救工作仍面临高温天气等诸多困难，但这些困难并未动摇救援队伍继续开展搜救工作的决心。救援队伍将全力以赴，帮助寻找更多遇难者并将其送回家人身边，以回应委方的殷切期望。



阮维明透露，在执行任务过程中，许多委内瑞拉民众写下纸条送给救援队伍，上面写着：“救一人等于救全世界。”这些暖心的举动，成为救援队伍的巨大精神动力，激励全体队员继续全力以赴，圆满完成救援任务。



据悉，由越南国防部和公安部124名干部战士组成的越南代表团于当地时间6月29日中午抵达委内瑞拉拉瓜伊拉州迈克蒂亚国际机场，协助委内瑞拉开展救援善后工作。截至目前，越南已成为向委内瑞拉派遣救援队的30个国家之一。



截至7月1日，6月24日发生的两次地震已造成2295人遇难、11267人受伤。（完）