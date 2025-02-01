马来西亚驻越大使：2025年将为越南与马来西亚关系带来巨大合作机遇

2024年11月，越南与马来西亚将两国关系提升为全面战略伙伴关系，标志着两国关系进入新的发展阶段。马来西亚驻越南大使陈扬泰（Dato’ Tan Yang Thai）在接受越南通讯社记者的采访时表示，2025年将为两国关系带来巨大的合作机遇。以下是采访的主要内容：

记者：2024年是越南与马来西亚关系的重要里程碑，其中亮点是两国关系提升为全面战略伙伴关系。您对两国一年来的关系有何评价？

陈扬泰大使：2024年马越关系提升为全面战略伙伴关系确实是一件非常重要的事情，体现了两国之间广泛和多样化的合作，两国都承诺加强双边关系，携手解决区域和全球性挑战，同时强调了两国作为东盟和国际社会合作伙伴对彼此的重要性。

近年来，两国高层交往对双边关系发挥了引领作用。其中最突出的是越共中央总书记苏林于2024年11月对马来西亚进行正式访问，双方宣布将关系提升为全面战略伙伴关系。此访是在马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣于2023年成功访问越南之后进行的。这些活动体现了两国领导人在深化关系、探索新合作领域的巨大决心。

在贸易方面，马来西亚和越南之间的经济伙伴关系不断强劲发展。马来西亚是越南十大贸易伙伴之一，双边贸易额达近180亿美元。

旅游业也是双边关系的重要支柱。2024年，马来西亚接待越南游客超过30万人次，近50万马来西亚游客赴越南旅游。两国之间的直达航班有164个。

两国关系提升为全面战略伙伴关系，是两国关系发展的重要一步，展现出两国的巨大决心，不仅进一步深化双边关系，还致力于建设一个和平、稳定和繁荣的东盟。

记者：马来西亚于2025年1月1日正式就任东盟轮值主席国，请您介绍一下马来西亚在这个任期内的优先事项，以及马来西亚将如何与包括越南在内的东盟其他成员国协调，履行东盟轮值主席国的职责？

陈扬泰大使：在担任东盟轮值主席国期间，马来西亚优先考虑弘扬东盟的核心价值，增强地区稳定并促进区域包容性增长。

在“包容性和可持续发展”议题，马来西亚将通过加强贸易投资互联互通来促进区域公平发展和经济一体化。

马来西亚将优先维护和加强东盟的中心地位，充分发挥东盟在推动亚太地区未来的作用，重点是韧性、包容性以及在地缘政治不稳定的情况下维护地区和平。

在东盟轮值主席国的岗位上，马来西亚承诺促进成员国之间的合作，同时确保东盟继续发展强劲，团结一新，共同面向未来。我们相信，通过协调联动，东盟可迅速解决所有挑战，把我机会，确保地区和平、繁荣与稳定。

马来西亚希望促进一个活跃的东盟发展，共同面向未来，即富有韧性的东盟，可满足本地区人民的愿望。携手并进，我们将能够实现这一目标，同时充分肯定东盟在促进地区和平与繁荣中的地位。

记者：值此2025新年和越南传统春节之际，在马来西亚驻越南大使的岗位上，您对越南人民有什么寄语吗？

陈扬泰大使：值此2025新年和传统春节之际，我想代表马来西亚大使馆向越南政府和人民致以最诚挚的祝贺。

2024年是马来西亚与越南关系历史上的重要里程碑。我相信，2025年将为两国关系带来更多的巨大机会。

马来西亚担任2025年东盟轮值主席国期间，我们希望进一步深化与越南的伙伴关系，进而促进地区一体化、稳定和复苏能力。齐头并进，我们将进一步巩固东盟共同体，并为地区各国人民带来更为光明的未来。（完）