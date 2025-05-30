马来西亚总理及各界专家高度评价越南在东盟区内的作用

越通社驻吉隆坡记者报道，在评价越南在东盟中的作用时，安瓦尔总理表示，他始终与越南领导人保持联系，就东盟事务进行交流。两国领导人经常讨论和通话的问题包括美国的新关税政策以及缅甸问题。



他强调马来西亚与越南在这些问题上的合作十分密切。越南支持马来西亚推动的“东盟电网”倡议。越南是东盟中一个非常重要的成员。



马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣。图自越通社

关于两国近年来的合作情况，安瓦尔总理强调，自两国提升关系水平以来，双方在一些领域上的合作成效显著，例如推动双边贸易投资合作，其中包括两国石油集团之间的合作。



提到两国关系仍然存在的挑战时，马来西亚领导表示，两国始终愿意共同寻找多种途径加以解决。



马来西亚太平洋研究中心高级顾问欧诒顺博士（Dr. Oh Ei Sun）认为，越南是在最近于吉隆坡举行的东盟峰会上表现非常积极且高效的成员。



欧诒顺博士指出，在峰会上发言时，越南总理提出了三个重点，强调东盟需要重塑发展思维，以包容性为基础。欧诒顺博士认为，这一点非常重要，而越南本身就是这一倡议的具体典范。在短短20至30年间，越南实现了强劲转型，从东盟的边缘位置跃升为核心成员，正在区域内发挥着日益重要的作用。



来亚大学对外与安全事务专家柯林斯张友杰（Collins Chong Yew Keat）也认同欧博士关于越南在东盟中作用的观点，并强调，越南对东盟的发展具有非常积极的影响，在多个领域作出了重要贡献。目前，越南在推动能源转型、数字化转型以及保障粮食安全方面展现出非常积极的作用，这对其他所有成员国以及越南与马来西亚的关系来讲，都是极大的支持。



专家表示相信，越南将成为东盟的领头羊国家之一，并将与包括马来西亚在内的其他成员国共同支持实现一个更加繁荣、更具包容性和团结的东盟议程，即推动东盟迈向和平、稳定与安全的未来。（完）