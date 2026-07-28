新闻
马来西亚专家：越南成为亚洲长期制造业投资首选目的地
山·赛义德分析称，2026年上半年越南国内生产总值（GDP）增长8.18%，高于2025年同期的7.63%；增长率从一季度的7.94%提升至二季度的8.39%，显示强劲复苏势头。工业增加值增长9.86%，服务业增长8.09%，加工制造业增长10.23%，反映了向科技含量和附加值更高产业转型的进程。越南也在更深入地融入区域电子、机械、零部件和科技生产网络。
山·赛义德认为，商品贸易继续巩固投资趋势。上半年进出口总额约达5496.9亿美元，同比增长27.1%；其中出口达2665.2亿美元，增长21%，进口达2831.7亿美元，增长33.4%。进口主要为服务于生产的机械设备、零部件和原材料，表明企业正在扩大产业规模并加大对供应链的投资。
外商直接投资也发出积极信号，截至2026年6月底，FDI注册资金总额达346.5亿美元，同比增长61%；实际到位资金达130.3亿美元，增长11.2%，为2022年以来上半年最高水平。据专家称，电子、半导体、先进制造、物流、基础设施和清洁能源等领域正成为吸引资本的主要动力。
关于通胀问题，他认为，越南经济的通胀形势在2026年6月已有所改善。2026年6月，越南居民消费价格指数（CPI）环比下降0.39%，同比上涨4.69%。2026年上半年越南平均CPI为4.38%，核心通胀率较2025年同期上涨4.12%。
在评价世界银行将越南提升为中等偏高收入国家时，山·赛义德认为，这一里程碑反映了工业化、出口扩张、吸引外资和融入全球生产网络的过程。然而，下一阶段要求越南继续提高生产率、改善资本配置、发展人力资源并提升在供应链中的价值。
山·赛义德预测越南2026年GDP增长率为8.7%-9.0%；达到约9.4%的情景仍有可能，但取决于下半年经济是否强劲加速。在上半年增长8.18%的基础上，要实现8.7%、9.0%和9.4%的目标，下半年增长率分别需要达到约9.2%、9.8%和10.6%。（完）