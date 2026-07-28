马来西亚专家：越南成为亚洲长期制造业投资首选目的地

马来西亚IQI Global房地产科技集团首席经济学家山·赛义德（Shan Saeed）评价称，越南以亚洲最具吸引力的宏观经济基础之一步入2026年下半年，正从供应链转移的受益国转变为极具吸引力的长期制造业投资目的地。

山·赛义德分析称，2026年上半年越南国内生产总值（GDP）增长8.18%，高于2025年同期的7.63%；增长率从一季度的7.94%提升至二季度的8.39%，显示强劲复苏势头。工业增加值增长9.86%，服务业增长8.09%，加工制造业增长10.23%，反映了向科技含量和附加值更高产业转型的进程。越南也在更深入地融入区域电子、机械、零部件和科技生产网络。

山·赛义德认为，商品贸易继续巩固投资趋势。上半年进出口总额约达5496.9亿美元，同比增长27.1%；其中出口达2665.2亿美元，增长21%，进口达2831.7亿美元，增长33.4%。进口主要为服务于生产的机械设备、零部件和原材料，表明企业正在扩大产业规模并加大对供应链的投资。

外商直接投资也发出积极信号，截至2026年6月底，FDI注册资金总额达346.5亿美元，同比增长61%；实际到位资金达130.3亿美元，增长11.2%，为2022年以来上半年最高水平。据专家称，电子、半导体、先进制造、物流、基础设施和清洁能源等领域正成为吸引资本的主要动力。

关于通胀问题，他认为，越南经济的通胀形势在2026年6月已有所改善。2026年6月，越南居民消费价格指数（CPI）环比下降0.39%，同比上涨4.69%。2026年上半年越南平均CPI为4.38%，核心通胀率较2025年同期上涨4.12%。

在评价世界银行将越南提升为中等偏高收入国家时，山·赛义德认为，这一里程碑反映了工业化、出口扩张、吸引外资和融入全球生产网络的过程。然而，下一阶段要求越南继续提高生产率、改善资本配置、发展人力资源并提升在供应链中的价值。

山·赛义德预测越南2026年GDP增长率为8.7%-9.0%；达到约9.4%的情景仍有可能，但取决于下半年经济是否强劲加速。在上半年增长8.18%的基础上，要实现8.7%、9.0%和9.4%的目标，下半年增长率分别需要达到约9.2%、9.8%和10.6%。（完）