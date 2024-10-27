马来西亚专家：越南与马来西亚在贸易和旅游领域合作空间广阔

马来西亚国会下议院议长佐哈里·阿卜杜勒（Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul）应越南国会主席陈青敏邀请从10月22日至25日对越南的正式访问已圆满结束。值此机会，越通社驻吉隆坡记者对马来西亚太平洋研究中心首席顾问、新加坡南洋理工大学S. Rajaratnam国际研究学院高级学者胡逸山（Ei Sun OH）博士进行了采访。

胡逸山表示，马来西亚与越南的合作潜力巨大。具体是，在马来西亚国会下议院议长佐哈里·阿卜杜勒访问越南期间，越南国会主席陈青敏强调，两国在贸易和旅游领域的合作潜力巨大，他建议加强两国在投资、技术和能源等领域的合作，开发双方的优势和潜力。另外，为两国各级代表团的互访，有效落实现有合作协议创造便利条件将促进两国关系，实现将双边贸易额达180亿美元的目标。

胡逸山强调，为加大双边合作力度，双方应考虑开通连接两国目的地之间更多直达航线，促进贸易和旅游合作发展，同时开发连接越南与沙巴港口的游轮。

另外，两国需要加强人力资源培训，将其电子产业进一步融入全球电子供应链，在此具有高价值的高科技领域取得进展。

在培训合作方面，胡逸山认为，马来西亚能借鉴越南在科学和数学培训的经验。目前，许多越南大学生在马来西亚留学，两国需要想方设法让更多马来西亚大学生到越南留学。

对越南与马来西亚关系做出总体评估时，胡逸山表示，两国始终保持与培育和平、有效和繁荣的双边关系。两国共同取得了许多成就，并有望未来将取得更大成效。与此同时，两国贸易合作关系，特别是清真领域的合作仍有很大的发展空间。（完）