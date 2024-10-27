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马来西亚专家：越南与马来西亚在贸易和旅游领域合作空间广阔

马来西亚国会下议院议长佐哈里·阿卜杜勒（Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul）应越南国会主席陈青敏邀请从10月22日至25日对越南的正式访问已圆满结束。值此机会，越通社驻吉隆坡记者对马来西亚太平洋研究中心首席顾问、新加坡南洋理工大学S. Rajaratnam国际研究学院高级学者胡逸山（Ei Sun OH）博士进行了采访。 马来西亚国会下议院议长佐哈里·阿卜杜勒（Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul）应越南国会主席陈青敏邀请从10月22日至25日对越南的正式访问已圆满结束。值此机会，越通社驻吉隆坡记者对马来西亚太平洋研究中心首席顾问、新加坡南洋理工大学S. Rajaratnam国际研究学院高级学者胡逸山（Ei Sun OH）博士进行了采访。

胡逸山表示，马来西亚与越南的合作潜力巨大。具体是，在马来西亚国会下议院议长佐哈里·阿卜杜勒访问越南期间，越南国会主席陈青敏强调，两国在贸易和旅游领域的合作潜力巨大，他建议加强两国在投资、技术和能源等领域的合作，开发双方的优势和潜力。另外，为两国各级代表团的互访，有效落实现有合作协议创造便利条件将促进两国关系，实现将双边贸易额达180亿美元的目标。

胡逸山强调，为加大双边合作力度，双方应考虑开通连接两国目的地之间更多直达航线，促进贸易和旅游合作发展，同时开发连接越南与沙巴港口的游轮。

另外，两国需要加强人力资源培训，将其电子产业进一步融入全球电子供应链，在此具有高价值的高科技领域取得进展。

在培训合作方面，胡逸山认为，马来西亚能借鉴越南在科学和数学培训的经验。目前，许多越南大学生在马来西亚留学，两国需要想方设法让更多马来西亚大学生到越南留学。

对越南与马来西亚关系做出总体评估时，胡逸山表示，两国始终保持与培育和平、有效和繁荣的双边关系。两国共同取得了许多成就，并有望未来将取得更大成效。与此同时，两国贸易合作关系，特别是清真领域的合作仍有很大的发展空间。（完）

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越南政府总理范明政偕夫人开始对阿联酋进行正式访问

越南政府总理范明政偕夫人开始对阿联酋进行正式访问

据越通社特派记者报道，当地时间10月27日11时，越南政府总理范明政和夫妇同越南高级代表团已抵达首都阿布扎比扎耶德国际机场，开始应阿联酋总总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）邀请对阿联酋进行的正式访问之旅。
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