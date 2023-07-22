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马来西亚专家：越南与马来西亚在东盟中都发挥着重要且不可或缺的作用
柯林斯说，在世界和地区形势动荡不安，以及两国都面临许多传统和非传统的困难和挑战，特别是东海问题的背景下，安瓦尔·易卜拉欣总理此次访问越南意义重大。此访旨在进一步加强马来西亚与越南的长期友好伙伴关系。他认为，今后，越南和马来西亚需要加强合作，确保供应链、粮食安全、绿色经济发展、数字经济和其他产业稳定发展。
柯林斯表示，2023年是特别重要的一年，庆祝两国建交50周年，安瓦尔·易卜拉欣总理对越南的访问为推动两国50年来发展的合作关系注入动力。他强调，在地区和全球形势错综复杂的背景下，特别是在疫后，经济合作是两国的重要领域之一。
柯林斯补充说，2022年，越南成为马来西亚在东盟第二大贸易伙伴。 因此，两国在科技、半导体、数字化、绿色经济等领域已经具备了未来继续加强合作的有利条件。柯林斯表示，马来西亚目前在电子、清真产品、棕榈油，特别是能源等领域具有优势，这些都是对越南经济发展至关重要的领域。
在国防安全领域，两国要加强应对海上挑战的合作，特别是共同合作推动 “东海行为准则”（COC）早日签署，这将是两国未来合作的优先领域之一。（完）