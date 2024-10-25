马来西亚专家：越南与马来西亚关系体现出区域团结与复苏能力的更广阔视野0

值马来西亚国会下议院议长佐哈里·本·阿卜杜勒10月25日圆满结束应越南国会主席陈青敏邀请，对越南进行的正式访问之际，马来亚大学社会政治分析家阿旺·阿兹曼·阿旺·帕维（Awang Azman Awang Pawi）就越南与马来西亚关系接受了越通社驻吉隆坡记者的采访。



阿旺教授表示，在马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）的领导下，马来西亚的外交政策呈现出新的活力，其中特别关注发展与东盟国家的关系。越南与马来西亚关系源远流长，两国关系于2015年提升为战略伙伴关系。两国经济合作不断深化，外交关系日益加强，两国还在应对区域挑战中保持配合。

阿旺教授指出，越南作为一个正在蓬勃发展的东盟国家，在马来西亚的区域战略中占据重要地位。



乔哈里长此次访问越南可以说是两国关系新的里程碑。此访不仅展现出两国加强双边合作的政治意愿，还在2025年马来西亚担任东盟各国议会联盟大会（AIPA）主席国之前进行。



可以说，马越关系的战略性质体现在两国议会交流及两国立法机构之间签署的合作协议。该协议一旦生效，将有助于加强两国议会间合作，促进议会外交并推进共同治理。这种合作标志着两国未来的共同愿景，在这一愿景中，两国都致力于发挥在东盟的优势，以实现互利共赢。

对于两国共同关注的新合作领域，阿旺教授表示，马来西亚和越南可以通过分享专业技能和资源，促进在保障东盟粮食安全领域的合作，确保东盟成员国能够相互支持，在危机时期满足彼此粮食需求。



除粮食安全外，可再生能源也是马越合作的另一个重点。两国都拥有可用于生产清洁能源的丰富自然资源。通过在这些重要领域的合作，马来西亚和越南可以成为其他东盟国家携手应对区域共同挑战的典范。



阿旺教授指出，越马两个东盟国家之间的伙伴关系体现了区域团结和复苏能力的更广阔视野，其中合作、创新和相互支持是实现共同目标的关键。



阿旺教授强调，马来西亚即将担任东盟轮值主席国，发展越马关系将为地区繁荣和可持续的未来发挥重要作用。（完）

