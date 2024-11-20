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马来西亚专家：苏林总书记此次访马将为两国更大规模的伙伴关系奠定基础
在谈到经济合作时，柯林斯表示，越马两国都寻找扩大双边贸易，力争到2025年和2030年双边贸易额分别提升至180亿和250亿美元的目标的方法。越马关系的最强大支柱之一就是贸易，马来西亚是越南10大贸易伙伴之一。近年来，双边贸易逐渐增加，2023年达150亿美元，比2021年111亿美元的水平增长35%。
两国在旅游、民间交流和教育等传统领域仍保持强劲发展势头。可持续农业、气候管理、绿色议程和零碳排放、应对灾祸、可再生能源、粮食安全、供应链复苏能力和高技术生产等新领域在双边合作中仍拥有战略重要性。
在地区，柯林斯认定，越南自1995年加入东盟后已大大提高在地区中的经济声誉和领导作用，成为全球最大新兴经济体之一，位居地区市场供应链的领先地位。在解决包括缅甸危机、东海潜在冲突等地区紧迫问题中越南也拥有独一无二的地位和影响力。
柯林斯认为，越马双边关系将成为东盟的基础，特别是在2025年马来西亚担任东盟轮值主席国年内。因此，范明政此次访问将为更大的伙伴关系奠定基础，巩固在东盟引领下的东盟的作用和影响力。这是两国共同讨论并走向更大的目标，旨在维护地区和平和稳定，确保经济复苏能力等的便利条件。
柯林斯评价，苏林此次访问象征着保持和加强越马双边关系中十分重要意义和目的。（完）