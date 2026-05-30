香格里拉对话会：越共中央总书记、国家主席苏林会见美国、澳大利亚、日本等国防长

越通社特派记者报道，在新加坡出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲期间，5月29日，越共中央总书记、国家主席苏林分别会见了美国战争部长皮特·海格塞斯（Pete Hegseth）、澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）和日本防卫大臣小泉进次郎（Shinjiro Koizumi）。



各国防长一致认为，越共中央总书记、国家主席苏林受邀在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲，充分证明了国际社会高度重视越南在地区战略问题上的作用、立场与贡献；同时也体现了各国对越南在促进对话、建立信任、加强合作以及应对共同挑战方面所持有观点和方法的关注。

各国部长对越南经济社会发展的强劲发展表示赞叹，强调高度重视与越南的关系，并希望在共同关心的领域中继续同越南加强交流与协调，为促进地区的和平、稳定与可持续发展做出贡献。

在会见美国战争部长皮特·海格塞斯时，苏林强调，越南早日加入加沙地带和平委员会，这体现了越南在促进对话、合作与和解方面的善意与责任感；同时也表明越南愿为和平、稳定与发展的共同努力作出更积极的贡献。皮特·海格塞斯高度评价越南一贯、善意和负责任的态度；认为越南日益被视为值得信赖的伙伴，有能力为维护和平与稳定的国际倡议作出切实贡献。



苏林高度评价美国承诺支持一个“强大、独立、自强和繁荣”的越南；认为这是两国继续在相互尊重独立、主权、政治体制和正当利益基础上扩大合作的重要基础。苏林强调，越南将美国视为具有重要战略意义的伙伴，希望与美方有效落实全面战略伙伴关系的各项重大方向，推动两国关系更加稳定、务实和高效发展。皮特·海格塞斯，美国重视维护越美全面战略伙伴关系的积极发展势头；高度评价越南在推动双边关系中的善意、责任感与建设性态度。



在谈及未来合作时，苏林建议双方继续通过加强各级代表团接触、交流来巩固政治互信；并借此机会邀请唐纳德·特朗普总统对越南进行正式访问。苏林也建议美方关注越南正当的发展需求，为越南更多接触美国先进技术、高科技产品创造条件，助力扩大两国经济间更务实、更平衡的合作。双方还同意继续推进战争遗留问题处理合作，认为这是增进互信、弥合过去并为越美关系长期稳定发展奠定基础的重要因素之一。

苏林会见澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯。图自越通社

在会见澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）时，苏林对越澳全面战略伙伴关系强劲、互信、务实发展感到高兴；高度评价两国保持高层互访与接触，包括4月24日与安东尼·阿尔巴尼斯总理的通话，以及期待安东尼·阿尔巴尼斯早日重访越南并出席2027年亚太经合组织领导人会议。



理查德·马尔斯强调，澳大利亚视越南为地区最可靠的伙伴之一；高度评价越南在地区事务中主动、平衡、负责任的态度；同时希望与越南继续在互信、务实、互利的精神上深化关系。



面对世界局势的快速变化，特别是对能源安全、供应链及经济复苏前景带来的影响，苏林高度评价澳大利亚政府近期为减轻外部波动负面影响所采取的政策，并认为这也是两国未来可以加强交流、分享经验与协调配合的领域。理查德·马尔斯认为两国需要更好地发挥两大经济体之间的互补性，在对各自国家可持续发展和抵抗风险能力具有切实意义的领域加强合作。

苏林会见日本防卫大臣小泉进次郎。图自越通社

在会见日本防卫大臣小泉进次郎时，越共中央总书记、国家主席苏林为越日全面战略伙伴关系呈现强劲、务实、全面发展势头感到高兴；高度评价日本首相高市早苗于今年5月初对越南进行的正式访问的意义，认为这是注入新动力并开辟两国诸多新合作机遇的重要里程碑。苏林透露，他已指示包括国防部在内的越南各部门抓紧制定并落实行动计划，以具体化访越期间达成的成果和共识，从而推动高层合作方向早日落到实处。



小泉进次郎表示，日本高度重视与越南关系，高度评价越南在地区内日益提升的作用与地位，同时希望在两国全面战略伙伴关系框架下，继续加强与越南在包括国防安全合作在内的各领域合作。



关于今后合作方向，苏林建议双方继续保持高层领导人之间的经常性接触和交流，发挥好现有对话和磋商机制的作用；加强国防安全合作，提高执法能力、联合国维和、军医、救援救难、网络安全和人力资源培训等方面的能力。苏林还建议双方继续密切协调，就共同关心的地区和国际问题加强协调配合，为维护地区和平、稳定、合作与发展做出贡献。



小泉进次郎强调，日本将继续与越南密切配合，有效落实两国高层领导人达成的各项协议和共识；同时表示支持加强实质性合作，满足两国的利益和关切。（完）