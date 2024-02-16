首都河内进入2024年的突破亮点

河内以信心、决心和抱负的精神迎接新的2024甲辰龙年。 一年来，尽管困难重重，但首都河内仍比预期更顺利地达到终点。 河内已制定了许多计划和措施，从新年伊始就迎头赶上。

可以说，基础设施发展被认为最重要的领域。短短一年多的时间，虽然工作量巨大，但河内已紧急开展拆迁征地工作，完善多项手续，启动特别重要的项目--首都区四环路。

越共中央政治局委员、河内市委书记丁进勇表示，河内市在本任期内的总体计划是尽量完成环城公路。目前，一环路和二环路已基本完工；力争使用预算资金来完成三环路；积极开展四环路。另外，河内市决定升级扩建各条重要路线，如河东至春梅公路、升龙大道终点至河内和平高速公路的路段、河东至清池的公路等。

与此同时，河内市集中完成相关手续，早日兴建横跨红河的桥梁和重要连接桥梁，如四莲桥、玉回桥和上吉桥等。

丁进勇表示，河内市发展良好的公共交通系统，同时建设两个附属城市，以扩大并减轻城市的压力，即红河以北城市（麋泠– 朔山- 东英）和以西城市（和乐 - 春梅）。

丁进勇表示，河内市政府指导将呠至金马高铁路段投入运行。从金马到河内火车站的地铁路段的障碍已得到解决；将吉灵-河东高铁继续扩建至春梅。

河内市将规划10条城铁，不仅连接河内内部地区，还将连接河内与北宁、兴安、永福和河南等周边省份。

近年来，河内面临许多困难，尤其是新冠肺炎疫情防控期间，其次为全球经济衰退，首都各级党组织和党员、各级政府和人民已上下一心，协同合作度过各种困难和挑战。

2024年将继续面临许多困难和挑战，作为各领域之中心的河内需要做的事情仍较多，需付出更大努力和决心。丁进勇建议2024年河内市各级部门更加贴近群众，争取民众的支持，集中关照民众生活，加强与民众的接触与对话，及时解决民众的必要和正当需求及建议。

丁进勇建议首都河内每个人应充分认识到其责任，同心协力为首都日益强大发展作出贡献，促进党委、政府和人民发挥冲击和带头作用，积极参加竞赛运动，在所有领域取得良好结果，迎来首都河内解放70周年（1954.10.10~2024.10.10）。（完）