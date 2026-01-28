首都河内百年远景总体规划相关决议正式获批

此外，河内不仅是国家政治—行政中枢，也是重要的增长极和发展引擎，这要求拥有更大的发展空间、潜力与机遇，推动经济实现突破性发展和两位数增长，面向百年乃至更长远的愿景，建设与高收入发达国家首都相匹配的城市；同时发挥强大的辐射带动作用，引领红河三角洲地区、首都地区、北部重点经济区乃至全国向前发展。



关于都市空间与基础设施发展方向，决议中明确了河内市9个增长极，即中心城区（红河右岸），北部增长极：融入国际社会动力极，东部增长极：门户与贸易服务动力极，南部—中心都市增长极：工业与物流动力极，西南增长极：科技、创新与教育都市，西北增长极：文化历史、休闲旅游结合国防安全任务都市，红河增长极。



另一方面，决议中也确立了9个大型中心，如红河以南都市中心（国家与城市政治、行政）、红河以北都市中心（经济、服务、融入国际社会）、东部都市中心（服务贸易、融入国际社会、医疗、旅游、物料、教育培训）、奥林匹克都市中心（国家与国际体育）、富川都市中心（物流、医疗、高新技术、融入国际社会）等。



与此同时，决议中也确立9条空间轴线、经济和城市走廊，依托主要交通干线布局，如日新—内排/北升龙—内排轴线、西湖—古螺—嘉平机场轴线、1A公路/法云—惹桥高速公路轴线等。



值得注意的是，决议中还设立了系列具体指标，如到2045年，城市建设用地面积占全市自然土地面积的45%—50%。到2065年占55%—60%。在后续阶段，直至2100年，可根据形势背景和实际需求适度提高，最高不超过70%。



在人口方面，到2045年人口规模约为1500万—1600万人；到2065年约为1700万—1900万人。此后各阶段直至2100年，基本确保人口规模稳定在2000万人以下，符合土地利用标准，避免对城市造成过大压力；同时实施人口增长与人力资源年轻化、现代化并行的发展情景。到2045年城镇化率达75%以上，到2065年达90%以上。



关于经济发展指标。2026—2030年阶段，地区生产总值（GRDP）年均增长率超过11%；到2030年，人均GRDP达1.2万美元以上；到2045年，GRDP年均增长率保持在11%以上，人均GRDP约为4.5万美元。到2065年，GRDP年均增长率为5.0%，人均GRDP约达10万美元。

在社会发展方面，到2030年，全面消除国家贫困标准的贫困户。到2045年人类发展指数（HDI）约达0.92；到2065年达0.95。幸福指数到2045年达9.5分（满分10分）。到2045年，人均寿命约为80岁。与此同时，到2030年基本解决环境领域的各类瓶颈问题。



特别是，决议还明确提出一系列突破性任务，着力解决长期存在的突出问题和发展瓶颈，如防治城市内涝、缓解交通拥堵、治理环境污染、推动城市文明和秩序双提升。（完）