首都河内文化产业发展的印记

丰富多样且精彩的文化活动

谈到2024年首都文化产业的重要活动，不可不提 “和平文化日”和“2024年创意设计节”。其中，“和平文化日”首次以超过一万名演艺人员参与的大型实景演出形式亮相，展示了河内物质和非物质文化遗产的精华。这一活动成为展示民俗文化节创新与首都传统文化深厚底蕴相结合的典范。

“创意设计节”吸引了约30万居民和游客参与。除了参与人数众多外，该节日还以建筑、舞台演出、美术、时尚等领域的多项创意活动留下深刻印象。首次开放的一些重要建筑遗产，例如前河内综合大学（现为河内国家大学自然科学大学）和北部府（现为政府宾馆），也吸引了大量游客。河内市文化与体育局局长杜廷鸿表示，这些节日最大的意义在于为社区提供了享受艺术的空间，同时让市民成为文化创作的主体。

过去一年，首都艺术表演活动蓬勃发展，为文化产业发展做出了积极贡献。一系列重大文化娱乐活动在河内举行，展示了首都举办高规格活动的吸引力和组织能力。其中，在美廷国家体育场举行的“Anh trai say hi”音乐会、在国家会议中心举办的古典辣妹（Bond）乐队音乐会以及在美廷室内田径馆举行的西城男孩（Westlife）乐队演唱会等大型演出活动尤为引人注目。

2024年底，升龙歌舞剧院推出的音乐剧《志飘（Chí Phèo）的梦》备受关注，吸引了大量观众购票。升龙剧院院长、人民艺术家晋明透露，这部音乐剧经过10年酝酿和精心制作后公诸于众，助力发展首都文化产业。

率先应用数字技术

在新时代，河内是率先将数字技术应用于文化产业的地方。2024年河内美食文化节上，将机器人用于国家非物质文化遗产——河内河粉的宣传工作成为引人注目的亮点。“数字米粉”空间特别吸引眼球，有效推动了遗产的宣传与游客服务质量的提升。

以创新为主导，河内的文化遗址和景点均加强数字技术体验。例如，文庙-国子监文化与科学活动中心推出了全新夜间游览“石刻碑林”，继续使用3D光影技术；升龙-河内遗产保护中心展示了如“授扇仪式”“正旦仪式”等古代宫廷仪式的3D影片；火炉监狱遗址则结合演出、展览与电影放映，并配备了 AI 讲解自助语音导览系统。

在旅游领域，除了已成亮点的经典产品外，河内还推出了多个新线路和景点。部分旅游项目结合科技，让游客通过互动游戏体验遗产，例如山西市古村管理委员会推出的“Outing”游戏，帮助游客探索村落遗址。越南绿色旅游分会会长冯光创评价称，河内在文化和旅游产品中引入数字技术，为宣传活动注入了新鲜感，并为首都文化产业的发展做出了重要贡献。

2024年首都文化产业取得了显著进步，为河内扩大多个领域的投资与发展开辟了前景。河内市委常务副书记阮文丰表示，未来河内将继续定位“创意之城”这一品牌。

他强调：“各地方和单位需要加快研究与试验文化领域的创新政策，特别是在公共投资与私营管理方面，并注重文化领域的数字化转型。”（完）