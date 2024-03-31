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首都河内力争将传统手工艺品推向世界舞台
游客说：“这是我首次来这里参观，我对该手工艺村的产品印象深刻。”
将传统手工艺品推向国际市场是许多工匠的担忧。为了提高企业的可持续竞争力，河内市农业与农村发展局将征求针对市场调研、产品款式设计等的咨询，旨在制作出既融合越南文化精髓又满足欧洲消费者需求的产品。
为了成功落实河内市农业与乡村发展局与瑞典隆德大学以及世界手工艺理事会签署关于发展河内手工艺村的国际合作协议，河内市新农村协调办公厅邀请了世界手工艺理事会专家以及意大利顶尖设计咨询公司代表来考察并了解各手工艺村的生产流程，以提出适合意大利及其他国家市场的设计要求。
世界手工艺理事会主席 Barbara Ebbli说：“我对这个历史悠久的手工艺村及其生产流程印象深刻。这些丝绸上的花纹的确令人惊叹，传统花纹和现代花纹都非常精致，我们可以协助你们打造更加适合我们市场需求的产品。”
河内新农村建设协调办公厅副主任阮文志说：“我们希望今后会有更多单位和企业家关注越南手工艺品，从而提升越南传统手工艺品在国际手工艺版图上的地位，力争将河内市手工艺成为全球手工艺城市之一。 ”
河内市要继续多措并举，加强管理者、商人、工匠、企业与出口市场的对接、进行重点投资以满足各个市场的需求，这样才能促进首都河内各传统手工艺村实现可持续出口销售突破。(完)