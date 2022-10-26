首都河内企业和企业家是经济发展的动力

企业和企业家在国家，尤其是首都河内的经济发展中具有特别重要的地位和作用。这是创造国内生产总值的主要力量，有助于实现经济增长、消除饥饿和贫困、为劳动者创造就业机会、解决国家和首都河内的社会保障问题等目标。

过去一段时间，虽然仍面临困难和挑战, 但首都企业呈现明显的复苏态势，显示出企业界在新冠肺炎大流行得到控制的背景下取得了突破与发展。据统计，2022年前9个月，河内新注册企业近2.2万家，比2021年同期增长25%。此外，还有8100多家企业重新开业，增长0.3%。

这一结果得益于各级政府的直接支持和指导。因此，企业家和企业界为首都取得的成就做出了重要贡献。 值此10月13日越南企业家日之际，河内市人民委员会主席陈士青在与河内企业界会面时表示，市政府承诺与企业界和企业家同行; 继续实施为企业解决难题、抓住机会、不断发展壮大提供支持的有力解决方案,其目的是让企业家为首都的建设和发展事业作出更多的贡献。陈士青表示：“党和国家一直坚持革新政策体系，为企业创造最有利的条件, 但是，仍然存在一定的困难。我个人和我的同事们非常理解企业界和企业家所要面临的困难与挑战, 愿与他们分忧解难。我们认为要更加努力，更加快速、准确、安全地为企业解决问题，但一定要确保解决者和企业双方都安全。这是最终的目标。”

事实上，在过去的一段时间里，特别是在 疫情期间，企业界和企业家在首都经济中具有特别重要的地位和作用，对经济重组和社会问题产生了巨大的影响。企业家和企业界克服了重重困难和挑战，为劳动者创造就业机会和解决社会保障问题。 2022年越南十名优秀企业家之一伯克利(BRG)集团董事长阮氏娥表示：“疫情期间，为 2.2万劳动者保住工作就相当于为 2.2万 个家庭保障生活，这确实是巨大的挑战。但BRG集团始终以生产为重，把做好集团所有员工的社会保障视为最大目标。因此，我们制定计划，做到员工不离职，确保员工收入，生活稳定以克服疫情带来的负面影响。”

目前，河内正在研究拟定多项突破性方案，以改善营商投资环境，为企业创造最有利的条件。该市出台了许多支持企业界的项目、计划和政策，例如为新注册企业提供支持；协助企业获得信贷；支持培训人力资源、建设生产场地；举办多场供需对接会、国内外贸促会和招商引资活动等。此外，成立市创新创意中心等投资创业扶持政策满足了企业界的创新创业需求。通过这些项目，河内市多家企业初步取得了一定的成绩，其中一些企业在全国创业大赛中获奖。河内中小企业协会副主席莫国英表示：“多年来，企业家和企业的地位和作用被写入党的决议。有了这样的地位和作用，企业就能发展壮大, 为本市经济发展和社会保障做出积极贡献。”

基于所取得的成就，首都河内企业界和企业家继续发挥团结、智慧、创新、主动研究精神，改善企业治理，提高生产力, 提升产品和服务在国内和国际市场上的质量和竞争力，打造区域性和国际性首都产品品牌。（来源：越南之声广播电台）