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“首都同胞们！”线上展览会：许多资料首次对外公布

由河内市还剑郡人民委员会同内务部国家文书档案局一号国家档案中心联合举行的庆祝首都解放70周年（1954年10月10日——2024年10月10日）的“首都同胞们”线上展览会9月20日开幕。

展览会向公众介绍了从十九世纪末至1954年河内居民有关抗击法殖民者斗争的资料、图片，其中许多典型资料首次公布，包括由法国警卫兵在河内收到的革命宣传单。从河内到同春市场、经过古街区、大剧院，向往北部府（现为政府招待所）3D空间内推介的资料和画面。每个空间与展览中的内容相适应，给公众带来具有吸引力和有益的体验。

还剑郡人民委员会主席范俊龙表示，70年前，首都解放和接管的那天，该郡是首都举行许多活动和事件的4个郡之一。落实河内市人民委员会关于举行庆祝首都解放70周年系列活动的计划，该郡人民委员会已同一号国家档案中心举行该展览会。展览会上展出许多未对外公布的资料，许多具有历史价值的信息，让全国人民，特别是首都居民对70年前首都接管日有了更深刻的了解和更具意义。

观众可登陆网址https://archives.org.vn/hoidongbaothudo/ 和https://hoankiem.hanoi.gov.vn/hoidongbaothudo/观看该展览会。

展览会分为3大部分：第一部分：“河内硝烟弥漫”，推介法国殖民主义者侵略河内初期的图片和资料；第二部分：“河内站起来”，推介河内从1930年至1954年革命斗争的资料和图片；第三部分为“河内凯旋之日”，推介解放日那天的资料和图片。

“首都同胞们!”是河内抗法战争中较为熟悉的号召。近一个世纪在法国殖民的统治下，特别是自从有了越南共产党的领导，群众斗争运动陆续举行，是其后各场起义的基础。

河内市内和郊区20万人示威游行形式的1945年八月革命总起义已取得胜利。从此，河内政权属于越盟，河内回生，迎来九·二独立日。

1946年末，在法殖民重返侵略我国时，战争硝烟继续笼罩河内各条街道。响应胡志明主席的全国抗战号召，河内全民和全军已坚强斗争，决心为亲爱的首都而牺牲。经过8年坚强、不屈不挠的斗争，首都人民获得喜讯，迎接战胜军团进入河内解放首都。

经过历史的跌宕起伏，升龙-河内仍是全国热爱的首都并对其充满自豪感，是民族千年文化精华荟萃之地。(完)

越通社

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