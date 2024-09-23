“首都同胞们！”线上展览会：许多资料首次对外公布

展览会向公众介绍了从十九世纪末至1954年河内居民有关抗击法殖民者斗争的资料、图片，其中许多典型资料首次公布，包括由法国警卫兵在河内收到的革命宣传单。从河内到同春市场、经过古街区、大剧院，向往北部府（现为政府招待所）3D空间内推介的资料和画面。每个空间与展览中的内容相适应，给公众带来具有吸引力和有益的体验。



还剑郡人民委员会主席范俊龙表示，70年前，首都解放和接管的那天，该郡是首都举行许多活动和事件的4个郡之一。落实河内市人民委员会关于举行庆祝首都解放70周年系列活动的计划，该郡人民委员会已同一号国家档案中心举行该展览会。展览会上展出许多未对外公布的资料，许多具有历史价值的信息，让全国人民，特别是首都居民对70年前首都接管日有了更深刻的了解和更具意义。



观众可登陆网址https://archives.org.vn/hoidongbaothudo/ 和https://hoankiem.hanoi.gov.vn/hoidongbaothudo/观看该展览会。



展览会分为3大部分：第一部分：“河内硝烟弥漫”，推介法国殖民主义者侵略河内初期的图片和资料；第二部分：“河内站起来”，推介河内从1930年至1954年革命斗争的资料和图片；第三部分为“河内凯旋之日”，推介解放日那天的资料和图片。



“首都同胞们!”是河内抗法战争中较为熟悉的号召。近一个世纪在法国殖民的统治下，特别是自从有了越南共产党的领导，群众斗争运动陆续举行，是其后各场起义的基础。



河内市内和郊区20万人示威游行形式的1945年八月革命总起义已取得胜利。从此，河内政权属于越盟，河内回生，迎来九·二独立日。



1946年末，在法殖民重返侵略我国时，战争硝烟继续笼罩河内各条街道。响应胡志明主席的全国抗战号召，河内全民和全军已坚强斗争，决心为亲爱的首都而牺牲。经过8年坚强、不屈不挠的斗争，首都人民获得喜讯，迎接战胜军团进入河内解放首都。



经过历史的跌宕起伏，升龙-河内仍是全国热爱的首都并对其充满自豪感，是民族千年文化精华荟萃之地。(完)

越通社