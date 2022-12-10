首部《越南-西班牙词典》问世

12月9日，古巴驻越南大使馆、越南-古巴友好协会和河内大学在河内联合举行由记者、译者武文欧编写的《越南-西班牙词典》推介会。

这是越南第一部编印的越西双语词典，长24厘米、宽16厘米、厚2397页，拥有4万多词。

胡志明国家政治学院前副院长、越南-古巴友好协会常务副主席阮曰草在活动上表示，从20世纪60年代初开始，越南党和国家领导已确定西班牙语为拉丁美洲大多数人民的语言，他们是一直支持越南建国卫国事业的朋友。 在此背景下，越南领导人已派遣包括记者武文欧在内的第一批越南大学生来到古巴学习这种语言。迄今为止，越南与西语国家的外交关系在各个领域不断扩大和发展。

古巴共和国驻越南特命全权大使奥兰多·尼古拉斯·埃尔南德斯·吉连（Orlando Nicolas Hernandez Guillen）表示，该部词典是西班牙语社群与越南之间的桥梁，有助于促进文化多样性和增强相互了解。 推广西班牙语不仅是一种多学科语言战略，而也是经济、外交和旅游合作的机会。

记者武文欧出生于1933年，兴安人。他是1961年首批派往古巴学习西班牙语的23名越南大学生之一。1966-1973年，他担任越通社驻古巴哈瓦那分社社长；1974年5月成为越通社对外新闻编辑部西班牙语新闻编辑处首位处长，后任越通社世界新闻编辑部副主任。 他于1997年退休。（完）