首次收集在越南居民家中住宿的外国人数据

4月1日，越南统计总局局长阮氏香在河内举行的2024年中期人口与住房普查启动仪式上发表讲话时表示，这是一项规模非常大的调查，调查对象是居民户及其住房信息。

值得注意的是，在2024年中期人口与住房普查中，统计总局将调查居民户的实际常住情况，包括武装力量人员和在越南居民家中住宿的外国人。

根据统计总局的解释，“户”单位可以由单独居住的一个人组成，也可以由一起居住的一群人组成。对于有两人及以上人口的居民户，其成员可能有或无血缘、婚姻或收养关系，并且可能有或无共同的收入和支出基金。

统计总局表示，2024年中期人口与住房普查的目的是收集人口和住房数据，作为评估2021-2025年间经济社会发展计划实施情况的基础，从而制定政策、规划人口和住房，服务2026-2030年间经济社会发展计划，监督越南政府承诺的联合国可持续发展目标的实施情况，为全国和各地的人口统计提供服务。

调查范围覆盖全国63个省市，调查时间为4月1日零时起。数据采集期限为2024年4月1日至4月30日。

联合国人口基金驻越南首席代表马特·杰克逊（Matt Jackson）表示，越南正处于经济社会快速发展时期。2021-2025年经济社会发展计划以及2030年可持续发展目标国家行动计划的成功实施在很大程度上取决于监督和评估经济社会发展和可持续发展目标进展的高质量和可靠的数据和统计系统。

马特·杰克逊强调，“2024年中期人口与住房普查将发挥重要作用，特别是在越南是世界第15人口大国背景下。”

此次普查结果将于2024年11月至12月期间公布。（完）