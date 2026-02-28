首次拍卖双字符国家域名 “.vn”

据越南科技部越南互联网中心的消息，2026年，越南将首次组织“.vn”国家域名拍卖，共分两轮：第一轮在3月，第二轮在6月。

具体而言，第一轮拍卖将有50个双字符国家域名“.vn”以在线形式进行拍卖。各场拍卖会预计在3月18日至20日三天内举行。

起拍价为每个域名1千万越盾（不含增值税和其他税费）。拍卖域名名单、详细信息及拍卖流程操作指南已发布在网址：https://daugiatenmien.gov.vn/；注册和参与竞拍可访问网址：https://vpa.com.vn。

此次拍卖的组织工作严格遵守现行法律规定，确保公开、透明、平等和公平竞争。这是企业、投资者、组织和个人拥有高价值数字资产的机会，有助于提升品牌层次、巩固地位并在数字环境中增加价值。

公开拍卖这批域名的目的在于有效开发国家互联网资源，同时为企业和投资者创造透明机会，以拥有“.vn”数字生态系统内独一无二的在线标识。

符合条件的机关、组织、企业、个人可根据在线拍卖系统上公布的指南注册参与竞拍。竞拍成功者将依法获得域名使用权，并可按现行规定进行域名使用权的转让。这一点至关重要，有助于肯定越南国家域名“.vn”不仅是在线识别工具，更是具有投资、商业和长期品牌发展价值的数字资产。

组织双字符域名拍卖，再次肯定了越南国家域名“.vn”的发展方向，即提升国家互联网资源开发价值、增强竞争力、推动越南企业建设强大的数字品牌，并为国家数字经济发展基础设施做出贡献。（完）