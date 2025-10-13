首届河内世界文化节圆满落幕

10月12日晚，第一届河内世界文化节在河内升龙皇城落下帷幕。

越南文化体育与旅游部部长阮文雄在闭幕式上表示，首届世界文化节是一个生动的见证，其构想源自越共中央总书记苏林夫人吴芳璃有关在首都河内举办一项具有国际影响力的文化盛事的倡议，旨在彰显各国独特之美，凸显文化在连接人与人、促进人类多样性团结中的力量。

本次节庆于2025年10月10日至12日举行，由文化体育与旅游部、外交部与河内市人民委员会联合主办，共有48个国家参加，设有45个文化空间、34个美食展位、23个艺术团体、12家出版机构，以及22个国家参加的国际电影展映活动，创下越南文化交流活动的历史纪录。

节庆活动内容丰富多样，从“文化之路”展览、以“遗产之步”为主题的国际服饰秀——奥黛节，到国际电影展映、图书日、美食展示及30场国际艺术演出，每天吸引数以万计的游客前来参观、体验。

不仅是世界各国文化的友好相会，本届节庆以“世界共鸣爱之心”为主题，还举办慈善拍卖与募捐活动，共筹集资金25亿越南盾，全部用于支援受洪涝灾害影响的越南地方，用于修建住房、学校及民生设施，帮助民众重建生活，传递强烈的人文关怀与坚韧精神。

文化体育与旅游部国际合作局局长阮芳和指出，本届世界文化节的突出特点在于其综合性与包容性，全面展示世界各民族文化的多样之美，涵盖表演艺术、时装、音乐、电影、美术、摄影、饮食与文学等多个领域。

此外，节庆注重公众互动与体验，把人民置于核心位置。游客不仅可以欣赏音乐与舞蹈，还能亲身试穿各国民族服饰、品尝及制作特色美食，参与民间舞蹈等活动。

马来西亚驻越南大使陈扬泰（Dato' Tan Yang Thai）表示，非常荣幸能参与这场汇聚世界文化的盛会，并高兴地向越南及国际游客展示马来西亚文化，包括美食、服饰、民间游戏与摄影展等。

首届世界文化节虽已落幕，却为越南文化外交开启了新篇章。节庆的成功为将世界文化节打造为河内年度盛事和越南对外文化品牌奠定了基础，有助于推广民族文化，促进旅游与创意经济发展，加强越南与国际社会的理解与互信。（完）