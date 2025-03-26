题为"顺化-古都新运"的2025年顺化国家旅游年正式开幕

越共政治局委员、书记处常务书记陈锦秀和国会副主席武红青出席开幕式。



政府副总理梅文政在仪式上发表讲话时强调，2025顺化国家旅游年开幕式是在全国各省市举行的一系列文化体育和旅游活动的开端，预计将使顺化成为越南乃至区域的旅游文化中心，有助于向人民推广旅游形象，刺激旅游需求，为促进旅游复苏与发展注入动力。



2025年国家顺化旅游年不仅仅是单纯的旅游文化事件，而且还是充满情感的旅程，也是一次重回历史之旅，以触摸昔日京城无尽的美丽。从而展现了顺化不仅是历史之城，还是未来的亮点，是全国的特色旅游文化中心，作为基于当地遗产宝藏和当地每个人的礼貌、友善、好客等优势形成的创新与发展的象征。

开幕式场景。图自越通社

政府副总理建议文化体育与旅游部，各部委和行业、顺化市和全国各地继续发挥所取得的成就，努力克服各种困难和挑战，主动协调实施各项同步措施，旨在打造独特且与特色文化遗产价值相结合的旅游产品。



相关单位需要加大数字化转型和技术应用力度，以有效推广和传播旅游形象；为旅游行业创造新的发展空间，减少对环境、自然资源、景观和遗产的影响；注重营造文明、友善和可持续发展的旅游环境；推动绿色转型；大力弘扬文化遗产价值，以促进旅游发展，以旅游为基础，以做好当地遗产价值的保护、修缮和弘扬工作。



他还要求相关单位和地方重视旅游人力资源培训工作，加强各地方之间的旅游对接与合作，以形成“古城之旅”的旅游线路。其中，顺化作为吸引游客的主要动力。与此同时，进一步投入旅游基础设施系统，改善旅游服务，确保安全的旅游环境，继续加强遗产价值保护与发展，使顺化始终是国际旅游版图上富有吸引力的旅游目的地。



开幕式结束后是以"江河絮语"为主题的艺术盛宴。（完）